Как поддержать пищеварение и печень весной: советы специалиста

"Чтобы поддержать пищеварение и печень весной, я употребляю горечь утром и после двух самых больших приемов пищи, обычно, это обед и ужин", - рассказала Андреева.

Помимо этого в ее меню, по словам специалистки, добавилось больше салатов и сырых продуктов.

"Я понимаю, что это не для всех, ведь весна разная в зависимости от того, где вы живете. У нас уже достаточно жарко, поэтому мы всей семьей активно перешли на большее количество сырых овощей и ягод", - призналась Надя.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Также замечательные практики - бывать наедине с собой, а еще - побольше гулять и находиться на солнышке.

"У многих из нас к концу зимы витамин Д может быть низкий, и ничего не заменит весеннего солнца", - подчеркнула нутрициолог.⠀

Также она напомнила, что не стоит забывать про контрастный душ.



"Это замечательная практика, особенно - если ее делать после того, как вы разогрелись в бане или сауне», - написала Надя.

Специалист по питанию напомнила, что весной важно исключить из питания сильно соленое, жирное, молочное, выпечку и сладости.

"И не забывайте с утра чистить язык: если язык покрыт толстым белым налетом, значит, питание должно быть более легким, теплым и, возможно, островатым (например, можно день провести на перченом чечевичном и овощном супе со шпинатом или зеленой фасолью)", - посоветовала нутрициолог.