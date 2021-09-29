Поддержат работу печени и желчного: нутрициолог дала список продуктов

Печень и желчный пузырь - два важных органа, которые участвуют в образовании желчи. Желчь - это пищеварительный секрет, который помогает эмульгировать жир и способствует пищеварению и детоксикации. Здоровый отток желчи абсолютно необходим для здоровья в целом. Но как добиться хорошего оттока желчи? Вы можете использовать различные продукты питания, которые ежедневно будут поддерживать работу печени и желчного.

Артишоки богаты клетчаткой и нутриентами: магнием, калием, фолиевой кислотой и витамином С. Они могут помочь выработку желчи и поддержать функцию печени и желчного пузыря. Их можно подавать жареными или приготовленными на пару, как гарнир или добавить в соус.

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Лимон и лайм могут помочь сбалансировать уровень pH и имеют невероятную пользу для здоровья- поддержка печени и желчного пузыря за счет желчегонного эффекта, способствуют выделению желчи и помогают желчи переваривать жиры, выводить холестерин и токсины. Я рекомендую начинать свой день с большого стакана теплой воды с лимоном, чтобы способствовать гидратации, ускорить метаболизм и поддержать пищеварение, печень и желчный пузырь. Добавляйте сок лимона или лайма в зеленые соки и коктейли, травяной чай, супы и другие блюда.

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Петрушка обладает очищающими свойствами: она помогает выделение желчи и выведение тяжелых металлов и других токсинов. Петрушка может регулировать уровень сахара в крови, который может привести к воспалению печени, если он будет слишком высоким. Можно добавлять петрушку в салаты, супы или зеленые соки.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Огурец содержит фитонутриенты и электролиты, которые детоксифицируют организм, поддерживают пищеварение и печень и являются неотъемлемой частью диеты для очистки печени, желчного пузыря или почек. Огурец - идеальный овощ для перекуса с хумус или гуакамоле, или добавляйте в зеленые соки и салаты.

Иллюстративное фото (instagram.com/miss_a.g._)