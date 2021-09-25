Доступны каждому: нутрициолог дала список продуктов для здоровья почек

А между прочим, это - труженики, которые постоянно очищают наш организм от шлаков, токсинов, вредных веществ, в том числе от лекарств и БАД, которые многие себе сами назначают и поглощают в несметных количествах.

Почки - парный орган, о котором мы часто забываем, точнее, вспоминаем только тогда, когда они пошлют нам "привет".

Занимая по размеру не более чем полпроцента от массы тела человека, почки прогоняют через себя огромный объем крови. И если они выйдут из строя, то может и наступить "занавес", рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Надпочечники, про них последнее время все чаще говорят и вспоминают в контексте стресса нашей современной жизни, но мало кто знает, даже где они расположены и чем в принципе занимаются.

Этот парный орган, расположен, как и следует из названия, над почками, но, в отличии от почек, один из них не похож на другой: правый надпочечник напоминает треугольник, а левый - месяц. Напомню, что они - эндокринные органы, вырабатывающие несколько видов гормонов.

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И вот всякого рода непонятные хронические боли, усталость, снижение когнитивных функций, синдрома "встал и устал" и перепады настроения - все эти проблемы могут быть симптомами, сопутствующими нарушению функций надпочечников.

Непонятные хронические боли иногда сигналят о проблемах с надпочечниками (фото: pexels.com)

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И иногда, достаточно только изменить диету, подкормить свои парные органы, как вдруг вам уже и не нужны ни антидепрессанты, ни ноотропы, ни консультации психологов и т. п.

Так чем же будем их баловать, конечно, продуктами, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие, способствуют разрушению биопленок патогенной микрофлоры.

Поддержать надпочечники можно при помощи полезной диеты (фото: pexels.com)

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