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Підтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктів

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Середа 29 вересня 2021 14:33
Підтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктів Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Печінка і жовчний міхур - два важливих органи, які беруть участь в утворенні жовчі. Жовч - це травний секрет, який допомагає емульгувати жир і сприяє травленню і детоксикації. Здоровий відтік жовчі абсолютно необхідний для здоров'я в цілому. Але як домогтися хорошого відтоку жовчі? Ви можете використовувати різні продукти харчування, які щодня будуть підтримувати роботу печінки і жовчного.

Списком таких продуктів нутриціолог Галина Агеєнкова поділилася в Instagram.

Артишоки багаті клітковиною і нутрієнтами: магнієм, калієм, фолієвою кислотою і вітаміном С. Вони можуть допомогти виробленню жовчі і підтримати функцію печінки і жовчного міхура. Їх можна подавати смаженими або приготованими на пару, як гарнір або додати в соус.

Лимон і лайм можуть допомогти збалансувати рівень pH і мають неймовірну користь для здоров'я - підтримка печінки і жовчного міхура за рахунок жовчогінного ефекту, сприяють виділенню жовчі і допомагають жовчі перетравлювати жири, виводити холестерин і токсини. Я рекомендую починати свій день з великої склянки теплої води з лимоном, щоб сприяти гідратації, прискорити метаболізм і підтримати травлення, печінку і жовчний міхур. Додайте сік лимона або лайма в зелені соки і коктейлі, трав'яний чай, супи та інші страви.

Петрушка володіє очисними властивостями: вона допомагає виділенню жовчі і виведенню важких металів та інших токсинів. Петрушка може регулювати рівень цукру в крові, який може призвести до запалення печінки, якщо він буде занадто високим. Можна додавати петрушку в салати, супи або зелені соки.

Підтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Огірок містить фітонутрієнти і електроліти, які детоксифікують організм, підтримують травлення і печінку і є невід'ємною частиною дієти для очищення печінки, жовчного міхура або нирок. Огірок - ідеальний овоч для перекусу з хумус або гуакамоле, або додавайте в зелені соки і салати.

Підтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктівПідтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктівПідтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктівПідтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктівПідтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктівПідтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктівПідтримають роботу печінки і жовчного: нутриціолог дала список продуктівІлюстративне фото (instagram.com/miss_a.g._)

Нагадаємо, раніше нутриціолог дала список продуктів для здоров'я нирок.

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