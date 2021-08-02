Поддержать систему детоксикации: нутрицилог дала список овощей для хорошей работы желчного

Сколько разнообразных овощей у вас в рационе? Оказывается, если регулярно употреблять в пищу некрахмалистые овощи, богатые клетчаткой, это станет отличным способом поддержать систему детоксикации.
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
Мы все знаем, что овощи содержат огромное количество питательных веществ. Они богаты фитонутриентами, антиоксидантами и сложными углеводами, клетчаткой, которая кормит наш микробиом.
Современный человек съедает в среднем в 7-8 раз меньше клетчатки, чем наши предки. Это происходит прежде всего из-за того, что мы отошли от разнообразия овощей и других растений. Это часто сказывается на том, что наш микробиом становится более обедненным по составу.
Многие люди едят больше растворимой клетчатки, чем нерастворимой, а бактерии ее любят и наши предки ели ее много. Подтипов клетчатки намного больше, чем только растворимая и нерастворимая.
Если вы хотите поддержать систему детоксикации (хорошую работу желчного и кишечника), то я бы сфокусировалась на следующем списке некрахмалистых овощей, богатых клетчаткой:
1. Болгарский перец
2. Брокколи
3. Брюссельская капуста
4. Обычная капуста
5. Фиолетовая капуста
6. Цветная капуста
7. Сельдерей
8. Огурец
9. Чеснок
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10. Все виды зелени, салатов
11. Зеленая фасоль
12. Цуккини и кабачок
13. Все виды лука
14. Зеленая фасоль
15. Редиска, редька
16. Грибы
17. Артишок
18. Спаржа
Раньше нутрициолог дала полезное подробное меню на целый день.