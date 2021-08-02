Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчного

Ми всі знаємо, що овочі містять величезну кількість поживних речовин. Вони багаті фітонутрієнтами, антиоксидантами і складними вуглеводами, клітковиною, яка годує наш мікробіом.

Сучасна людина з'їдає в середньому в 7-8 разів менше клітковини, ніж наші предки. Це відбувається насамперед через те, що ми відійшли від різноманітності овочів та інших рослин. Це часто позначається на тому, що наш мікробіом стає більш збідненим за складом.

Наші предки їли більше клітковини (фото: pexels.com)

Багато людей їдять більше розчинної клітковини, ніж нерозчинної, а бактерії її люблять і наші предки їли її багато. Підтипів клітковини набагато більше, ніж тільки розчинна і нерозчинна.

Якщо ви хочете підтримати систему детоксикації (хорошу роботу жовчного і кишечника), то я б сфокусувалася на наступному списку некрохмалистих овочів, багатих клітковиною:

1. Болгарський перець

2. Броколі

3. Брюссельська капуста

4. Звичайна капуста

5. Фіолетова капуста

6. Цвітна капуста

7. Селера

8. Огірок

9. Часник

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Урізноманітніть свій раціон овочами (фото: pexels.com)

10. Всі види зелені, салатів

11. Зелена квасоля

12. Цукіні і кабачок

13. Всі види цибулі

14. Зелена квасоля

15. Редиска, редька

16. Гриб

17. Артишок

18. Дика спаржа