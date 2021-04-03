Не підозрюєте про наявність: дієтолог розкрила правду про приховані цукрозамінники

Ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання, онкологія, навіть банально запалення… Так багато слів про цього "ворога" на столі поряд з сіллю, що внутрішній бунтар так і виривається на волю, змітаючи на шляху всі можливі солодощі. А тут ще й перед очима healthy-десерт з заманливим маркуванням "без додавання цукру".

Що приховується за назвою "цукрозамінник"? Та чи дійсно варто вірити голосним фразам, що такі продукти абсолютно не шкодять? В цьому допомогла розібратися дієтолог Наталія Самойленко в Instagram .

Почнемо з того, що є підсолоджувачі природні (рослинного походження) та синтетичні (штучні).

До найпопулярніших представників перших належать сорбіт, ксиліт, еритрит, стевія. Інший табір включає сахарин, цикламат, ацесульфам калію, сукралозу, аспартам, адвантам, неотам.У багатьох комерційних готових продуктах міститься комбінація із однакових або різних категорій.

Більшість людей навіть не підозрюють про їх наявність у харчових товарах, напоях, у фармацевтичних препаратах та засобах особистої гігієни.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Аспартам (Е951)

Аспартам - це 75% використаних підсолоджувачів. Окрім дієтичного напрямку, він застосовується в косметичній галузі та в освіжувачах дихання. Нестійкий при високих температурах, не може використовуватись при запіканні або термічній обробці їжі.

Часто можна знайти в желатині, йогуртах, крупах, заморожених кондитерських виробах, що не містять цукру. Діє як хімічний стрес, підвищуючи рівень кортизолу в плазмі крові та викликає утворенню надлишку вільних радикалів, що в свою чергу може позначитися на нейро-поведінковому здоров’ї.

Розщеплюється до фенілаланіну, тому є небезпечним для споживанням людям з фенілкетонурією.



Сорбіт (Е420)

Можна зустріти у складі жувальних гумок, варення, киселі, хлібобулочних виробах, заморожених кондитерських виробах та цукерках. Термостабільний. Може викликати послаблення та метеоризм.



Еритритол (Е968)

Міститься в груші, дині, грибах, водоростях, вині та соєвому соусі. Також в невеликій кількості виробляється організмом при ферментації кукурудзи. 90% не засвоюється, тобто проходить транзитом. Будьте обережні з дозуванням, тому що в надлишку викликає нудоту, здуття, діарею.

Ілюстративне фото (фото: instagram.com/samoylenko_diet)