Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях

Начнем с того, что есть подсластители природные (растительного происхождения) и синтетические (искусственные).

К числу самых популярных представителей первых относятся сорбит, ксилит, еритрит, стевия. Другой лагерь включает сахарин, цикламат, ацесульфам калия, сукралозу, аспартам, адвантам, неотам.Во многих коммерческих готовых продуктах содержится комбинация из одинаковых или различных категорий.

Большинство людей даже не подозревают о их наличии в пищевых продуктах, напитках, в фармацевтических препаратах и средствах личной гигиены.





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Аспартам (Е951)

Аспартам - это 75% использованных подсластителей. Кроме диетического направления, он применяется в косметической отрасли и освежителях дыхания. Неустойчив при высоких температурах, не может использоваться при запекании или термической обработке пищи.

Часто можно найти в желатине, йогуртах, крупах, замороженных кондитерских изделиях, не содержащих сахара. Действует как химический стресс, повышая уровень кортизола в плазме крови и вызывает образование избытка свободных радикалов, что в свою очередь может сказаться на нейро-поведенческом здоровье.

Расщепляется до фенилаланина, поэтому является опасным для потреблением людям с фенилкетонурией.



Сорбит (Е420)

Можно встретить в составе жевательных резинок, варенье, киселей, хлебобулочных изделиях, замороженных кондитерских изделиях и конфетах. Термостабильный. Может вызвать диарею и метеоризм.



Еритритол (Е968)

Содержится в груше, дыне, грибах, водорослях, вине и соевом соусе. Также в небольшом количестве вырабатывается организмом при ферментации кукурузы. 90% не усваивается, тоесть проходит транзитом. Будьте осторожны с дозировкой, потому что в избытке вызывает тошноту, вздутие, диарею.

Иллюстративное фото (фото: instagram.com/samoylenko_diet)