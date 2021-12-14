Подробный список: нутрициолог рассказала, что можно есть при кандиде

Многие их тех, кто столкнулся с кандидозом, думают, что во время лечения придется исключить из рациона буквально все привычные и любимые продукты.
Нутрициолог Евгения Хелс рассказала в своем Instagram, что же все-таки можно есть при кандидозе - список продуктов получился обширным.
Нут, чечевица, фасоль (не консервированная), маш, зеленый горошек (замороженный).
Дикий черный рис, гречка, киноа, пшено, амарант, овсянка (без глютена).
Кабачки, огурцы, помидоры, листовые овощи, все виды салатов, баклажаны, репа, брюква, редька, морковь (только в сыром виде), брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, брюссельская капуста, краснокочанная капуста, стручковая фасоль, патиссоны, редис, хрен, ревень, пастернак, сельдерей, болгарский перец, спаржа зеленая, лук, чеснок, имбирь. Изредка можно есть тыкву, но не более 100-150 гр за раз.
Лучше добавить корнеплоды в виде al dente - картофель, морковь.
Укроп, петрушка, щавель, мята, кинза, базилик, шпинат, фенхель, кресс-салат, латук, руккола, ромэн, айсберг и т. д. Употребляйте как можно больше зелени.
Льняное, оливковое, тыквенное, кунжутное, кедровое, масло авокадо, кокосовое.
Подсолнечника, тыквенные, льняные, чиа, конопляные, кунжутные, мак, (иногда, но не часто), семена амаранта.
Клубника, черника, голубика, земляника, калина, брусника, барбарис, бузина, смородина, клюква, шиповник и т. д.
Можно в замороженном виде или свежем. Арбуз нельзя! Сушеные ягоды, можно только если кислые. Шелковицу нельзя в любом виде!
Авокадо, лимон, лайм, грейпфрут (не больше 200-300 г в день), киви, кислые зеленые яблоки. Не более 1 фрукта в день.
Все виды орехов и урбечей (кроме арахиса и фисташек).
Масло, молоко, мука, стружка, урбеч, паста. Важна норма.
Идейка, курица, кролик, нежирная рыба, морепродукты.
Предпочтительный вид приготовления - варка, тушение, запекание.
Ромашка, хвощ, крапива, жимолость.
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