Похудение ценой здоровья: врач предупредила, кому противопоказаны разгрузочные дни
Разгрузочные дни занимают одно из топовых мест среди экспресс-методов в вопросах снижения веса. Но есть люди, которым категорически нельзя устраивать себе такие дни, чтобы не навредить здоровью.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Иногда полезно ограничить какую-то группу продуктов (фото: pexels.com)
Разгрузочные дни бывают разными. Условно я разделила их на следующие группы:
- Абсолютный голод на воде или всухую,
- Снижение калорийности,
- Ограничение какой-то категории продуктов, например, мяса.
Я не против разгрузочных дней. Напротив, это даже очень физиологично, поскольку раньше люди не имели регулярного доступа к еде. Были периоды изобилия, которые сменялись периодами, если не голода, то больших ограничений в поступлении пищи.
Польза голодных дней состоит в том, что активируется процесс аутофагии (в переводе с греческого языка "самопоедание") - это процесс утилизации старых органелл и макромолекул в клетках лизосомами и запуск обновления клеток.
Иногда отказ еды идет только на пользу (фото: pexels.com)
Как часто делать разгрузочные дни?
- Если вы решили голодать в течении 24 часов, то можно это делать раз в неделю без вреда для здоровья.
- 36 часовые голодания не советую делать чаще раза в месяц.
- Более длительные только в специализированных учреждениях под контролем врачей.
- Если хотите попробовать просто снизить калорийность или ограничить на время какую-то группу продуктов, то можно это делать чаще, до 2-х раз в неделю.
Это полезно в том плане, что организм, получая разное количество калорий в течении недели, не сможет адаптироваться и привыкнуть, таким образом можно раскачать метаболизм.
Кому разгрузочные дни не будут полезны?
- Противопоказаны разгрузочные дни при гастритах с повышенной кислотностью - может быть плохая переносимость голода. Чрезмерно кислая среда может вызвать раздражение и спровоцировать обострение.
- Если удален желчный пузырь, то постоянное подтекание желчи в кишку может вызвать дискомфорт и диарею без регулярного приема пищи
- Болезнь Жильбера в некоторых случаях может стать препятствием для дней без пищи. В результате голода снижается детоксикационная функция печени, а значит - и вывод биллирубина, от чего он начнет накапливаться в крови.
- Плохо будут себя чувствовать люди с субклинической надпочечниковой недостаточностью (синдром хронической усталости).
Разгрузочные дни - это прекрасный инструмент для сохранения здоровья, если используется с умом. Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодости, доступен каждому.