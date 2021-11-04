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Схуднення ціною здоров'я: лікар попередила, кому протипоказані розвантажувальні дні

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Четвер 04 листопада 2021 10:01
Схуднення ціною здоров'я: лікар попередила, кому протипоказані розвантажувальні дні "Розвантажувати" організм час від часу - корисно, але не всім (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Розвантажувальні дні займають одне з топових місць серед експрес-методів в питаннях зниження ваги. Але є люди, яким категорично не можна влаштовувати собі такі дні, щоб не нашкодити здоров'ю.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Схуднення ціною здоров'я: лікар попередила, кому протипоказані розвантажувальні дніІноді корисно обмежити якусь групу продуктів (фото: pexels.com)

Розвантажувальні дні бувають різними. Умовно я розділила їх на наступні групи:

  • Абсолютний голод на воді або всуху,
  • Зниження калорійності,
  • Обмеження якоїсь категорії продуктів, наприклад, м'яса.

Я не проти розвантажувальних днів. Навпаки, це навіть дуже фізіологічно, оскільки раніше люди не мали регулярного доступу до їжі. Були періоди достатку, які змінювалися періодами, якщо не голоду, то великих обмежень у надходженні їжі.

Користь голодних днів полягає в тому, що активується процес аутофагії (в перекладі з грецької мови "самопоїдання") - це процес утилізації старих органел і макромолекул в клітинах лізосомами і запуск оновлення клітин.

Схуднення ціною здоров'я: лікар попередила, кому протипоказані розвантажувальні дніІноді відмова їжі йде тільки на користь (фото: pexels.com)

Як часто робити розвантажувальні дні?

  1. Якщо ви вирішили голодувати протягом 24 годин, то можна це робити раз на тиждень без шкоди для здоров'я.
  2. 36 годинні голодування не раджу робити частіше разу на місяць.
  3. Більш тривалі тільки в спеціалізованих установах під контролем лікарів.
  4. Якщо хочете спробувати просто знизити калорійність або обмежити на час якусь групу продуктів, то можна це робити частіше, до 2-х разів на тиждень.

Це корисно в тому плані, що організм, отримуючи різну кількість калорій протягом тижня, не зможе адаптуватися і звикнути, таким чином можна розгойдати метаболізм.

Кому розвантажувальні дні не будуть корисні?

  • Протипоказані розвантажувальні дні при гастритах з підвищеною кислотністю - може бути погана переносимість голоду. Надмірно кисле середовище може викликати роздратування і спровокувати загострення.
  • Якщо видалено жовчний міхур, те постійне підтікання жовчі в кишку може викликати дискомфорт і діарею без регулярного прийому їжі
  • Хвороба Жильбера у деяких випадках може стати перешкодою для днів без їжі. В результаті голоду знижується детоксикаційна функція печінки, а значить - і виведення білірубіну, від чого він почне накопичуватися в крові.
  • Погано будуть себе почувати люди з субклінічною наднирковою недостатністю (синдром хронічної втоми).

Розвантажувальні дні - це прекрасний інструмент для збереження здоров'я, якщо використовується з розумом. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала незамінний продукт для здоров'я і молодості, доступний кожному.

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