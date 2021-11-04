Схуднення ціною здоров'я: лікар попередила, кому протипоказані розвантажувальні дні
Розвантажувальні дні займають одне з топових місць серед експрес-методів в питаннях зниження ваги. Але є люди, яким категорично не можна влаштовувати собі такі дні, щоб не нашкодити здоров'ю.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Іноді корисно обмежити якусь групу продуктів (фото: pexels.com)
Розвантажувальні дні бувають різними. Умовно я розділила їх на наступні групи:
- Абсолютний голод на воді або всуху,
- Зниження калорійності,
- Обмеження якоїсь категорії продуктів, наприклад, м'яса.
Я не проти розвантажувальних днів. Навпаки, це навіть дуже фізіологічно, оскільки раніше люди не мали регулярного доступу до їжі. Були періоди достатку, які змінювалися періодами, якщо не голоду, то великих обмежень у надходженні їжі.
Користь голодних днів полягає в тому, що активується процес аутофагії (в перекладі з грецької мови "самопоїдання") - це процес утилізації старих органел і макромолекул в клітинах лізосомами і запуск оновлення клітин.
Іноді відмова їжі йде тільки на користь (фото: pexels.com)
Як часто робити розвантажувальні дні?
- Якщо ви вирішили голодувати протягом 24 годин, то можна це робити раз на тиждень без шкоди для здоров'я.
- 36 годинні голодування не раджу робити частіше разу на місяць.
- Більш тривалі тільки в спеціалізованих установах під контролем лікарів.
- Якщо хочете спробувати просто знизити калорійність або обмежити на час якусь групу продуктів, то можна це робити частіше, до 2-х разів на тиждень.
Це корисно в тому плані, що організм, отримуючи різну кількість калорій протягом тижня, не зможе адаптуватися і звикнути, таким чином можна розгойдати метаболізм.
Кому розвантажувальні дні не будуть корисні?
- Протипоказані розвантажувальні дні при гастритах з підвищеною кислотністю - може бути погана переносимість голоду. Надмірно кисле середовище може викликати роздратування і спровокувати загострення.
- Якщо видалено жовчний міхур, те постійне підтікання жовчі в кишку може викликати дискомфорт і діарею без регулярного прийому їжі
- Хвороба Жильбера у деяких випадках може стати перешкодою для днів без їжі. В результаті голоду знижується детоксикаційна функція печінки, а значить - і виведення білірубіну, від чого він почне накопичуватися в крові.
- Погано будуть себе почувати люди з субклінічною наднирковою недостатністю (синдром хронічної втоми).
Розвантажувальні дні - це прекрасний інструмент для збереження здоров'я, якщо використовується з розумом. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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