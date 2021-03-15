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Как похудеть в пост без вреда для здоровья: советы эксперта

Автор: Lite

В понедельник, 15 марта в Украине начался Великий пост. В наше время он часто рассматривается не только как церковный обряд и способ очищения организма и души перед Пасхой, но и как способ сбросить вес. Однако важно при этом не навредить своему здоровью, напомнила нутрициолог Надежда Пахирко.

Эксперт рассказала об основных ошибках и "ловушках" питания в пост, а также на своей странице в Instagram дала полезные рекомендации желающим избавиться от нескольких лишних килограммов.

Большая опасность поста в том, что пища растительного происхождения очень бедна белками, растительный белок усваивается человеком намного хуже, чем животный. Ведь самые богатые белком продукты - это мясо, яйца, молочные продукты, рыба.

Постящиеся часто не обращают внимание на серьезный недобор белка. А белок - это строительный материал всех наших клеток. Недостаток белка организм компенсирует из мышц. Мышцы сжираются, метаболизм замедляется, жир откладывается быстрее.

Белок отвечает за сытость. И, как правило, во время поста постоянный голод верующие восполняют простыми углеводами - большие порции картофеля, риса, макарон в разных исполнениях.



И, конечно, хлеб и всякие сладости. Ведь организм постоянно голодный и требует регулярного поступления энергии. Избыток углеводов идет к нам в запасы. В итоге поста мы получаем проблемы с волосами, кожей, ногтями, лишние килограммы и прочие проблемы от несбалансированного питания.

Что можно сделать?

Следите, чтобы в каждом приеме пищи у вас были продукты, богатые растительным белком:

  • Бобовые - нут, маш, чечевица, фасоль.
  • Соевые продукты - соевое мясо, соевое молоко, сыр тофу.
  • Орешки, семена - не перестарайтесь, там много жиров и калорий!

  • Идеально, если в пост можно рыбу и морепродукты. Это очень ценный источник белка и полезнейших жиров.
  • Грибы тоже содержат немного белка.
  • Цельнозерновые продукты - хлеб, макароны ТСП, овсянка долгой варки, гречка, бурый/дикий рис.
  • Авокадо и шпинат также содержат немного белка.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Светлана Никитчук рассказала о связи гормонов и лишнего веса.

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Новости Украины похудениедиетологвеликий пост
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