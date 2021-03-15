Как похудеть в пост без вреда для здоровья: советы эксперта

Большая опасность поста в том, что пища растительного происхождения очень бедна белками, растительный белок усваивается человеком намного хуже, чем животный. Ведь самые богатые белком продукты - это мясо, яйца, молочные продукты, рыба.

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Постящиеся часто не обращают внимание на серьезный недобор белка. А белок - это строительный материал всех наших клеток. Недостаток белка организм компенсирует из мышц. Мышцы сжираются, метаболизм замедляется, жир откладывается быстрее.

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Белок отвечает за сытость. И, как правило, во время поста постоянный голод верующие восполняют простыми углеводами - большие порции картофеля, риса, макарон в разных исполнениях.



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И, конечно, хлеб и всякие сладости. Ведь организм постоянно голодный и требует регулярного поступления энергии. Избыток углеводов идет к нам в запасы. В итоге поста мы получаем проблемы с волосами, кожей, ногтями, лишние килограммы и прочие проблемы от несбалансированного питания.

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Что можно сделать?

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Следите, чтобы в каждом приеме пищи у вас были продукты, богатые растительным белком:

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Бобовые - нут, маш, чечевица, фасоль.

Соевые продукты - соевое мясо, соевое молоко, сыр тофу.

Орешки, семена - не перестарайтесь, там много жиров и калорий!

Идеально, если в пост можно рыбу и морепродукты. Это очень ценный источник белка и полезнейших жиров.

Грибы тоже содержат немного белка.

Цельнозерновые продукты - хлеб, макароны ТСП, овсянка долгой варки, гречка, бурый/дикий рис.

Авокадо и шпинат также содержат немного белка.

Иллюстративное фото (pexels.com)