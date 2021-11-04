Похудеть без вреда для здоровья: нутрициолог дала 5 правил умного питания

В погоне за фигурой мечты совсем не обязательно изнурять себя голодовками или пропадать сутками в спортзале. Достаточно просто проверить на себе действие пяти простых правил, которые помогут питаться сбалансированно и поддерживать здоровые отношения с едой.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, как питаться умно - тогда и здоровье, и фигура скажут вам спасибо.

Ягоды и фрукты лучше всегда держать под рукой, а вот сладости - прятать подальше (фото: pexels.com)

Топ-5 правил умного питания

Гибкий подход к планированию рациона.

Это означает, что ваш рацион необязательно должен на 100 % состоять из "ПП"- продуктов.

"Отдавайте" сладкому, фастфуду и другим продуктам глубокой переработки примерно 15 % от общей калорийности рациона: так вы будете сохранять баланс для поддержания физического и психоэмоционального здоровья.

Плавные изменения, если они требуются.

Не пытайтесь перевернуть питание с ног на голову - с понедельника, после дня рождения или другого праздника.

Не давайте себе невыполнимых обещаний, не требуйте от себя перфекционизма, иначе любое отклонение от задуманного будет приводить к разочарованию. Мелкие шаги - лучше, чем наполеоновские планы.

Размер порций - вот что стоит контролировать (фото: pexels.com)

Умеренность и разнообразие.

Контроль размеров порций - это важнейший навык в наше время, когда высококалорийная еда доступна, как никогда. У каждого из нас есть выбор - съесть 1 небольшую порцию мороженного и насладиться вкусом по-настоящему. Или "уничтожить" полкило, когда мы получаем удовольствие лишь от первых 200 грамм.

Разнообразие в питании обеспечивает нас набором питательных веществ и сводит целесообразность приема добавок к минимуму. В каждой группе продуктов есть взаимозаменяемые опции.

Питайтесь по принципу радуги: ешьте разноцветные овощи и фрукты, разные крупы и мясные продукты.

Сладкое - через день.⠀

В первом правиле я говорила о 15 % суточной калорийности на сладости и прочее. Еще лучше, если употреблять переработанные продукты не каждый день, а через день. Так в рационе останутся любимые сладости и не будет грустного ощущения, что вам необходимо "держаться". Ведь если в понедельник вы не ели сладкого, вы все равно знаете, что порция будет во вторник.

Овощи и фрукты - всегда на виду.

А вот сладости - подальше, на дальней полке. Если хочется сладкого, всегда лучше отдавать приоритет фруктам: наименее калорийные - это дыня, персик, слива, мандарин, абрикос, выбирайте те, что есть на столе по сезону.