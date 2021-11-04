Схуднути без шкоди для здоров'я: нутриціолог дала 5 правил розумного харчування

У гонитві за фігурою мрії зовсім не обов'язково виснажувати себе голодуваннями або пропадати цілодобово в спортзалі. Досить просто перевірити на собі дію п'яти простих правил, які допоможуть харчуватися збалансовано і підтримувати здорові відносини з їжею.

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram розповіла, як харчуватися розумно - тоді і здоров'я, і фігура скажуть вам спасибі.

Ягоди і фрукти краще завжди тримати під рукою, а ось солодощі - ховати подалі (фото: pexels.com)

Топ-5 правил розумного харчування

Гнучкий підхід до планування раціону.

Це означає, що ваш раціон необов'язково повинен на 100 % складатися з "ПП"- продуктів.

"Віддавайте" солодкому, фастфуду та іншим продуктам глибокої переробки приблизно 15 % від загальної калорійності раціону: так ви будете зберігати баланс для підтримки фізичного і психоемоційного здоров'я.

Плавні зміни, якщо вони потрібні.

Не намагайтеся перевернути харчування з ніг на голову - з понеділка, після дня народження або іншого свята.

Не давайте собі нездійсненних обіцянок, не вимагайте від себе перфекціонізму, інакше будь-яке відхилення від задуманого буде призводити до розчарування. Маленькі кроки - краще, ніж наполеонівські плани.

Розмір порцій - ось що варто контролювати (фото: pexels.com)

Помірність і різноманітність.

Контроль розмірів порцій - це найважливіший навик в наш час, коли висококалорійна їжа доступна, як ніколи. У кожного з нас є вибір - з'їсти 1 невелику порцію морозива і насолодитися смаком по-справжньому. Або "знищити" півкіло, коли ми отримуємо задоволення лише від перших 200 грам.

Різноманітність в харчуванні забезпечує нас набором поживних речовин і зводить доцільність прийому добавок до мінімуму. У кожній групі продуктів є взаємозамінні опції.

Харчуйтеся за принципом веселки: їжте різнокольорові овочі і фрукти, різні крупи і м'ясні продукти.

Солодке - через день.⠀

У першому правилі я говорила про 15 % добової калорійності на солодощі та інше. Ще краще, якщо вживати перероблені продукти не кожен день, а через день. Так в раціоні залишаться улюблені солодощі і не буде сумного відчуття, що вам необхідно "триматися". Адже якщо в понеділок ви не їли солодкого, ви все одно знаєте, що порція буде у вівторок.

Овочі та фрукти - завжди на виду.

А ось солодощі - подалі, на дальній полиці. Якщо хочеться солодкого, завжди краще віддавати пріоритет фруктам: найменш калорійні - це диня, персик, слива, мандарин, абрикос, вибирайте ті, що є на столі по сезону.