Полезная выпечка: эндокринолог рассказала, какой хлеб можно всем, рецепт

Многие, услышав рекомендацию отказаться от выпечки во имя здоровья, пугаются. Особенно это касается тех, кто не представляет свою жизнь без хлеба.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram дала рецепт полезного хлеба и заверила, что полезные варианты выпечки тоже существуют.
Состав такого хлеба простой, доступный - и готовится он быстро.
Как приготовить палео-хлебцы
Ингредиенты:
Не вся выпечка - вредная для здоровья (фото: pexels.com)⠀
Готовим:
Кокосовая мука - безглютеновая, побочный продукт производства кокосового масла. В ней много растительных волокон. В 100 г кокосовой муки содержится 39 г клетчатки, в цельнозерновой пшеничной - 11 г, а в белой муке - всего 3 г.
От булок до хлебцов: нутрициолог рассказала, можно ли есть хлеб при похудении
Почему на лечебных протоколах убирается глютен?
Глютен (клейковина) - это сложный белок, который склеивает частицы муки при изготовлении хлебобулочных изделий.
Липкость глютена мешает усвоению питательных веществ и провоцирует воспаление слизистой в кишечнике, которое способствует возникновению синдрома избыточной тонкокишечной проницаемости и аутоиммунной агрессии.
Раньше нутрициолог назвала топ лучших ужинов для фигуры и здоровья.