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Полезная выпечка: эндокринолог рассказала, какой хлеб можно всем, рецепт

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие, услышав рекомендацию отказаться от выпечки во имя здоровья, пугаются. Особенно это касается тех, кто не представляет свою жизнь без хлеба.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram дала рецепт полезного хлеба и заверила, что полезные варианты выпечки тоже существуют.

Состав такого хлеба простой, доступный - и готовится он быстро.

Как приготовить палео-хлебцы

Ингредиенты:

  • Мука кокосовая - 100 г
  • Орех грецкий - 20 г
  • Орех кедровый - 20 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - щепотка
  • Разрыхлитель - на кончике ножа

Не вся выпечка - вредная для здоровья (фото: pexels.com)⠀

Готовим:

  • Орехи измельчить ножом или блендером в режиме "пульс" до консистенции крупной крупы.
  • Перемешать все ингредиенты.
  • Если тесто слишком плотное, можно добавить немного воды.
  • Раскатать между двух листов пергамента, выпекать при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, остудить.⠀

Кокосовая мука - безглютеновая, побочный продукт производства кокосового масла. В ней много растительных волокон. В 100 г кокосовой муки содержится 39 г клетчатки, в цельнозерновой пшеничной - 11 г, а в белой муке - всего 3 г.

От булок до хлебцов: нутрициолог рассказала, можно ли есть хлеб при похудении

Почему на лечебных протоколах убирается глютен?

Глютен (клейковина) - это сложный белок, который склеивает частицы муки при изготовлении хлебобулочных изделий.

Липкость глютена мешает усвоению питательных веществ и провоцирует воспаление слизистой в кишечнике, которое способствует возникновению синдрома избыточной тонкокишечной проницаемости и аутоиммунной агрессии.

Раньше нутрициолог назвала топ лучших ужинов для фигуры и здоровья.

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