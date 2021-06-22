Корисна випічка: ендокринолог розповіла, який хліб можна всім, рецепт

Багато хто, почувши рекомендацію відмовитися від випічки в ім'я здоров'я, лякаються. Особливо це стосується тих, хто не уявляє своє життя без хліба.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram дала рецепт корисного хліба і запевнила, що корисні варіанти випічки теж існують.
Склад такого хліба простий, доступний - і готується він швидко.
Як приготувати палео-хлібці
Інгредієнти:
Не вся випічка - шкідлива для здоров'я (фото: pexels.com)⠀
Готувати:
Кокосове борошно - безглютенове, побічний продукт виробництва кокосового масла. У нбому багато рослинних волокон. У 100 г кокосового борошна міститься 39 г клітковини, в цільнозерновий пшеничного - 11 г, а в білому борошні - всього 3 г.
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Чому на лікувальних протоколах забирається глютен?
Глютен ( клейковина) - це складний білок, який склеює частинки борошна при виготовленні хлібобулочних виробів.
Липкість глютену заважає засвоєнню поживних речовин і провокує запалення слизової в кишечнику, яке сприяє виникненню синдрому надлишкової тонкокишечной проникності і аутоімунної агресії.
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