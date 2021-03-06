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Полезно и быстро: рецепт салата из печеных овощей от известной модели

Автор: Lite

Начало весны, а особенно в период пандемии, может сопровождаться авитаминозом. Чтобы не допустить его, нужно есть много овощей. Например, в салате из печеных овощей и лосося по рецепту Тани Брык - победительницы проекта "Супер Топ-модель по-украински".

Рецептом легкого ужина красавица поделилась на сайте Нового канала.

"Салат из печеных овощей я могу есть на обед или ужин. В его состав входят батат, свекла и спаржа. Кстати, печеным бататом я заменяю картофель, который для меня - табу", - говорит победительница модельного реалити.

Ингредиенты:

  • батат - 0,5 шт.
  • свекла среднего размера - 1 шт.
  • спаржа - 0,5-1 пучок
  • слабосоленый лосось - 100 г
  • оливковое масло, грецкий орех, соль и специи - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Почистите батат и свеклу овощечисткой, хорошо промойте и нарежьте на небольшие ломтики.
  2. Хорошо промойте спаржу и срежьте нижние грубые части.
  3. Запеките в духовке батат, свеклу и спаржу в любимых специях и оливковом масле, добавив соль и перец, при 180 градусах до готовности. Это займет около 30 минут.
  4. Нарежьте лосось небольшими ломтиками.
  5. Перемешайте все ингредиенты и посыпьте измельченным грецким орехом.

Приятного аппетита!

Салат из батата (фото: unsplash.com)

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