Полезно и быстро: рецепт салата из печеных овощей от известной модели

Начало весны, а особенно в период пандемии, может сопровождаться авитаминозом. Чтобы не допустить его, нужно есть много овощей. Например, в салате из печеных овощей и лосося по рецепту Тани Брык - победительницы проекта "Супер Топ-модель по-украински".

"Салат из печеных овощей я могу есть на обед или ужин. В его состав входят батат, свекла и спаржа. Кстати, печеным бататом я заменяю картофель, который для меня - табу", - говорит победительница модельного реалити.

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