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Корисно і швидко: рецепт салату з печених овочів від відомої моделі

Автор: Lite

Початок весни, а особливо в період пандемії, може супроводжуватися авітамінозом. Щоб не допустити його, потрібно їсти багато овочів. Наприклад, в салаті з печених овочів і лосося за рецептом Тані Брик - переможниці проекту "Супер Топ-модель по-українськи".

Рецептом легкої вечері красуня поділилася на сайті Нового каналу.

"Салат з печених овочів я можу їсти на обід або вечерю. До його складу входять батат, буряк і спаржа. До речі, печеним бататом я заміняю картоплю, яка для мене - табу", - каже переможниця модельного реаліті.

Склад:

  • батат - 0,5 шт.
  • буряк середнього розміру - 1 шт.
  • спаржа - 0,5-1 пучок
  • слабосолений лосось - 100 г
  • оливкова олія, волоський горіх, сіль і спеції - за смаком

Спосіб приготування:

  1. Почистіть батат і буряк овочечисткою, добре промийте і наріжте на невеликі шматочки.
  2. Добре промийте спаржу і зріжте нижні грубі частини.
  3. Запечіть в духовці батат, буряк і спаржу в улюблених спеціях і оливковій олії, додавши сіль і перець, при 180 градусах до готовності. Це займе близько 30 хвилин.
  4. Наріжте лосось невеликими скибочками.
  5. Перемішайте всі інгредієнти і посипте подрібненим волоським горіхом.

Приємного апетиту!

Салат з батату (фото: unsplash.com)

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