Полезно для фигуры и здоровья: нутрициолог поделилась рецептом простого и вкусного завтрака  

Что приготовить на завтрак, чтобы вкусно и полезно, а еще – чтобы фигура не пострадала?

Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге о полезном питании в Instagram предложила использовать в приготовлении зеленую гречку.

"Отличие зеленой гречки от коричневой в пользу первой – неоспоримо, именно она является ценнейшим источником многих витаминов, полезных микро- и макроэлементов и аминокислот.

Зеленая гречка менее другой подвергается термической обработке. Большая часть полезных для здоровья веществ не выдерживает высоких температур, поэтому распадается при обжарке. Это значит, что карамельно-коричневая крупа уже не может похвастаться ценным составом", - рассказала нутрициолог.⠀

Рагу из зеленой гречки (фото: instagram.com/biotorium)

Гречневое рагу ⠀

1 / 2 шт моркови,

5 соцветий брокколи,

1 / 2 кабачка,

100 гр гречки,

200–300 мл воды,

1 ст. л. растительного масла,

соль – по вкусу,

1 пучок порезанной зелени для украшения.

Приготовление⠀

1. Довести воду до кипения, отдельно в чайнике.

2. Нарезать брокколи, кабачок и морковку.

3. Нагреть масло и выложить овощи. Тушить 5 минут.

4. Добавить гречку и соль, перемешать и залить кипятком.

5. Накрыть крышкой, убавить огонь и готовить около 10 минут.

6. После этого выключить огонь и оставить блюдо немного постоять с закрытой крышкой, чтобы гречка распарилась.

7. Подавать, присыпав зеленью.

Приятного аппетита!