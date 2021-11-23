Полезно и сытно: нутрициолог дала рецепт рыбного ужина для всей семьи
Нутрициолог Анна Биоториум (фото: instagram.com/biotorium)
Что приготовить на ужин, вечный вопрос в любой семье. Чтобы было вкусно, сытно, а главное - полезно, специалисты по питанию советуют готовить на вечер что-то из белковых продуктов и овощей, а также добавлять в блюдо зелень.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала пошаговый рецепт рыбного ужина, который понравится всем членам семьи.
Горбуша со слоеным салатом: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 2 небольших лимона,
- 2 зубчика чеснока,
- 2 ст. л. масла авокадо,
- 1 ч. л. куркума,
- 4–5 веточек тимьяна,
- 1 тушка горбуши,
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- С одного лимона снимите цедру и выжмите из него сок, второй нарежьте кружочками.
- Смешайте цедру и сок с измельченным чесноком, маслом, специями и рубленым тимьяном.
- У рыбы удалите хвост и голову, после тщательно промойте ее снаружи и изнутри.
- Сделайте на тушке несколько неглубоких поперечных надрезов. Натрите горбушу солью с перцем и хорошо смажьте маринадом. В надрезы вставьте кусочки лимона, оставшиеся положите внутрь.
- После поставьте в холодильник мариноваться на 30–40 минут.
- Переложите горбушу в форму. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180-200 °С.
Какую рыбу приготовить на ужин (фото: instagram.com/biotorium)
Подавайте горбушу с салатом.
Салат слоеный
Ингредиенты:
- 1 горсть рукколы,
- 1 огурец,
- 5 штук молодой спаржи,
- 50 гр киноа,
- 1 ч. л. масла авокадо.
Для песто:
- 1 ст. листьев кинзы и базилика,
- 1 зубчик чеснока,
- сок 1/2 лимона,
- 5 ст. л. оливкового масла,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Киноа отварите, снимите огня и дайте остыть.
- Огурец нарежьте кубиками.
- На горячей сковороде с маслом авокадо потушите спаржу на медленном огне 2-3 минуты.
- Выложить ее на тарелку, дайте остыть и нарежьте.
- В блендере взбейте до однородной массы все ингредиенты для песто.
- Уложите в банку (или на тарелке / в пиале) слоями: песто, огурец, киноа, спаржа, руккола.
Приятного аппетита!
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