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Корисно і ситно: нутриціолог дала рецепт рибної вечері для всієї родини

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Вівторок 23 листопада 2021 10:01
Корисно і ситно: нутриціолог дала рецепт рибної вечері для всієї родини Нутриціолог Анна Біоторіум (фото: instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що приготувати на вечерю, вічне питання в будь-якій родині. Щоб було смачно, ситно, а головне - корисно, фахівці з харчування радять готувати на вечір щось з білкових продуктів і овочів, а також додавати в блюдо зелень.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала покроковий рецепт рибної вечері, який сподобається всім членам сім'ї.

Горбуша з листковим салатом: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 2 невеликих лимона,
  • 2 зубчики часнику,
  • 2 ст. л. масла авокадо,
  • 1 ч. л. куркума,
  • 4-5 гілочок чебрецю,
  • 1 тушка горбуші,
  • сіль, перець за смаком.

Приготування:

  1. З одного лимона зніміть цедру і вичавіть з нього сік, другий наріжте кружечками.
  2. Змішайте цедру і сік з подрібненим часником, маслом, спеціями і рубаним чебрецем.
  3. У риби видаліть хвіст і голову, після ретельно промийте її зовні і зсередини.
  4. Зробіть на тушці кілька неглибоких поперечних надрізів. Натріть горбушу сіллю з перцем і добре змастіть маринадом. У надрізи вставте шматочки лимона, ті, що залишилися, покладіть всередину.
  5. Після поставте в холодильник маринуватися на 30-40 хвилин.
  6. Перекладіть горбушу в форму. Запікайте приблизно 40 хвилин при температурі 180-200 °С.

Корисно і ситно: нутриціолог дала рецепт рибної вечері для всієї родиниЯку рибу приготувати на вечерю (фото: instagram.com/biotorium)

Подавайте горбушу з салатом.

Салат листковий

Інгредієнт:

  • 1 жменя руколи,
  • 1 огірок,
  • 5 штук молодої спаржі,
  • 50 гр кіноа,
  • 1 ч. л. масла авокадо.

Для песто:

  • 1 ст. листя кінзи і базиліка,
  • 1 зубчик часнику,
  • сік 1/2 лимона,
  • 5 ст. л. оливкової олії,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Кіноа відваріть, зніміть вогню і дайте охолонути.
  2. Огірок наріжте кубиками.
  3. На гарячій сковороді з маслом авокадо тушкуйте спаржу на повільному вогні 2-3 хвилини.
  4. Викладіть її на тарілку, дайте охолонути і наріжте.
  5. У блендері збийте до однорідної маси всі інгредієнти для песто.
  6. Покладіть в банку (або на тарілці / в піалі) шарами: песто, огірок, кіноа, спаржа, рукола.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог назвала найпростіше натуральне джерело кальцію.

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