ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полезные сладости, которые не навредят фигуре: список от диетолога

Новина українською → Среда 05 мая 2021 08:32
Полезные сладости, которые не навредят фигуре: список от диетолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

При похудении вовсе не нужно отказываться от всего сладкого. Вредны промышленные сладости, в которые добавлено огромное количество сахара, добавок, консервантов и химии. Они на пользу не пойдут никогда! Они вредны не только для фигуры, но и для здоровья в целом.

Но, все же есть выход для тех, кто не может ни дня прожить без сладенького - ешьте полезные сладости! Списком для сладкоежек врач-диетолог Нурия Дианова поделилась в своем Instagram.

Список полезных сладостей:

1. ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ

Фрукты и ягоды - идеальное лакомство, они не станут причиной образования лишнего веса. Они помогут организму получить витамины, минералы, органические кислоты, ферменты и питательные вещества.

2. СУХОФРУКТЫ (не путать с цукатами!)

Если вам нужно очистить кишечник, укрепить сосуды и нервную систему, повысить гемоглобин, то включите в ваш рацион сухофрукты. Сушеные груши, яблоки, изюм, чернослив и курагу и многое другое!

Полезные сладости, которые не навредят фигуре: список от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. КОНФЕТЫ ИЗ СУХОФРУКТОВ

Это будет ваша история, потому что здесь нет правил. Вы используете те сухофрукты, орехи, семена, которые вам по вкусу.

4. ПАСТИЛА БЕЗ САХАРА

Вкусная сладость, которую готовят на основании пюре. Такой продукт снабжает организм белками, углеводами и витаминами. Идеально, если без сахара.

5. ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

Такой шоколад состоит из натуральных какао-бобов, потому улучшает кровообращение, поднимает настроение, стабилизирует давление и облегчает ПМС у женщин.

Полезные сладости, которые не навредят фигуре: список от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. СТЕВИЯ

Это растение повышает сопротивляемость организма к бактериям, укрепляет иммунитет, благодаря разнообразным микроэлементам, аминокислотам и витаминам.

И помните! Контроль количества - обязателен... Иначе и от полезных продуктов будут проблемы со здоровьем.

Как мы писали ранее, диетолог дал действенные советы, как не набрать лишнего в праздники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда здоровое питание диетолог сладости
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пасха 2022: когда будут праздновать православные и католики
Пасха 2022: когда будут праздновать православные и католики