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Корисні солодощі, які не зашкодять фігурі: список від дієтолога

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 08:32
Корисні солодощі, які не зашкодять фігурі: список від дієтолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

При схудненні зовсім не потрібно відмовлятися від усього солодкого. Шкідливі промислові солодощі, в які додано величезну кількість цукру, добавок, консервантів і хімії. Вони на користь не підуть ніколи! Вони шкідливі не тільки для фігури, але і для здоров'я в цілому.

Але, все ж є вихід для тих, хто не може ні дня прожити без солоденького - їжте корисні солодощі! Списком для ласунів лікар-дієтолог Нурія Діанова поділилася в своєму Instagram.

Список корисних солодощів:

1. ФРУКТИ І ЯГОДИ СВІЖІ

Фрукти і ягоди - ідеальне ласощі, вони не стануть причиною утворення зайвої ваги. Вони допоможуть організму отримати вітаміни, мінерали, органічні кислоти, ферменти і поживні речовини.

2. Сухофрукти (не плутати з цукатами!)

Якщо вам потрібно очистити кишечник, зміцнити судини і нервову систему, підвищити гемоглобін, то включіть в ваш раціон сухофрукти. Сушені груші, яблука, родзинки, чорнослив і курагу і багато іншого!

Корисні солодощі, які не зашкодять фігурі: список від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. ЦУКЕРКИ ІЗ СУХОФРУКТІВ

Це буде ваша історія, тому що тут немає правил. Ви використовуєте ті сухофрукти, горіхи, насіння, які вам до смаку.

4. ПАСТИЛА БЕЗ ЦУКРУ

Смачні солодощі, які готують на підставі пюре. Такий продукт постачає організм білками, вуглеводами і вітамінами. Ідеально, якщо без цукру.

5. ГІРКИЙ ШОКОЛАД

Такий шоколад складається з натуральних какао-бобів, тому покращує кровообіг, піднімає настрій, стабілізує тиск і полегшує ПМС у жінок.

Корисні солодощі, які не зашкодять фігурі: список від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Стевія

Ця рослина підвищує опірність організму до бактерій, зміцнює імунітет, завдяки різноманітним мікроелементам, амінокислотам і вітамінам.

І пам'ятайте! Контроль кількості - обов'язковий... Інакше і від корисних продуктів будуть проблеми зі здоров'ям.

Як ми писали раніше, дієтолог дав дієві поради, як не набрати зайвого в свята.

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