Полезные жиры и правильный отпуск: топ-9 правил крепкого иммунитета от нутрициолога

В первую очередь стоит помнить, что иммунитет это:

50% наших действий ежедневно

25% генетика

25% экология

Мы можем влиять на иммунитет естественным способом:

1. Высыпайтесь

2. Ешьте больше цельных растительных продуктов

3. Ешьте больше полезных жиров

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Ешьте больше ферментированных продуктов или можно использовать добавки с пре- и пробиотиками

5. Ограничить поступление сахара

6. Тренироваться в меру

7. Повышать нетренировочную активность

8. Ежедневно восполняйте воду

9. Управляйте своим стрессом и напряжением



И только после того, как это все сделано, можно подумать про добавки, которые поддержать иммунитет. Эти пункты составляют 50% успеха в работе нашей иммунной системы.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На генетику мы не можем повлиять, а экология - очень важный момент, и если мы не можем переехать ближе к морю на постоянную основу, то мы можем продумывать свой отдых так, чтобы уезжать к морю хотя бы на 2-4 недели за раз.



Наши поездки на море на неделю с учетом 2-х перелетов — это не всегда про здоровье. Так как самолет дает сильную нагрузку на иммунитет. И особенно когда мы летим из зимы в лето и обратно, вот это больше про эмоциональный отдых, чем про отдых для здоровья.



Мы когда переходим на ЗОЖ и на ПП сразу ждем от организма чудес, но так не бывает. Если у вас есть хроника, которая тянется годами, то только спустя годы, вы увидите, что организм не реагирует так, как реагировал на раздражители.