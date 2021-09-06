Полезные жиры и правильный отпуск: топ-9 правил крепкого иммунитета от нутрициолога

Как улучшить свой иммунитет? Этим вопросом в наше время задается каждый, ведь в условиях пандемии, да еще и в преддверии сезонных эпидемий он становится актуален как никогда.
Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram озвучила важные правила крепкого иммунитета и пояснила, что влияет на защитные силы организма.
В первую очередь стоит помнить, что иммунитет это:
Мы можем влиять на иммунитет естественным способом:
1. Высыпайтесь
2. Ешьте больше цельных растительных продуктов
3. Ешьте больше полезных жиров
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4. Ешьте больше ферментированных продуктов или можно использовать добавки с пре- и пробиотиками
5. Ограничить поступление сахара
6. Тренироваться в меру
7. Повышать нетренировочную активность
8. Ежедневно восполняйте воду
9. Управляйте своим стрессом и напряжением
И только после того, как это все сделано, можно подумать про добавки, которые поддержать иммунитет. Эти пункты составляют 50% успеха в работе нашей иммунной системы.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
На генетику мы не можем повлиять, а экология - очень важный момент, и если мы не можем переехать ближе к морю на постоянную основу, то мы можем продумывать свой отдых так, чтобы уезжать к морю хотя бы на 2-4 недели за раз.
Наши поездки на море на неделю с учетом 2-х перелетов — это не всегда про здоровье. Так как самолет дает сильную нагрузку на иммунитет. И особенно когда мы летим из зимы в лето и обратно, вот это больше про эмоциональный отдых, чем про отдых для здоровья.
Мы когда переходим на ЗОЖ и на ПП сразу ждем от организма чудес, но так не бывает. Если у вас есть хроника, которая тянется годами, то только спустя годы, вы увидите, что организм не реагирует так, как реагировал на раздражители.
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