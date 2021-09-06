RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Корисні жири і правильна відпустка: топ-9 правил міцного імунітету від нутриціолога

Автор: Ольвія Агаркова

Як поліпшити свій імунітет? Цим питанням в наш час задається кожен, адже в умовах пандемії, та ще й напередодні сезонних епідемій він стає актуальним як ніколи.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram озвучила важливі правила міцного імунітету і пояснила, що впливає на захисні сили організму.

В першу чергу варто пам'ятати, що імунітет це:

  • 50% наших дій щодня
  • 25% генетика
  • 25% екологія

Ми можемо впливати на імунітет природним способом:

1. Висипатися
2. Їжте більше цілісних рослинних продуктів
3. Їжте більше корисних жирів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Їжте більше ферментованих продуктів або можна використовувати добавки з пре - і пробіотиками
5. Обмежити надходження цукру
6. Тренуватися в міру
7. Підвищувати активність поза тренуваннями
8. Щодня поновлюйте воду
9. Керуйте своїм стресом і напругою

І тільки після того, як це все зроблено, можна подумати про добавки, які підтримати імунітет. Ці пункти становлять 50% успіху в роботі нашої імунної системи.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На генетику ми не можемо вплинути, а екологія - дуже важливий момент, і якщо ми не можемо переїхати ближче до моря на постійній основі, то ми можемо продумувати свій відпочинок так, щоб їхати до моря хоча б на 2-4 тижні за раз.

Наші поїздки на море на тиждень з урахуванням 2-х перельотів - це не завжди про здоров'я. Так як літак дає сильне навантаження на імунітет. І особливо коли ми летимо з зими в літо і назад, ось це більше про емоційний відпочинок, ніж про відпочинок для здоров'я.

Ми коли переходимо на ЗСЖ і на ПП відразу чекаємо від організму чудес, але так не буває. Якщо у вас є хроніка, яка тягнеться роками, то тільки через роки, ви побачите, що організм не реагує так, як реагував на подразники.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова розповіла, що допоможе приборкати нічний апетит.

Читайте LITE в Google News
дієтологЗдорове харчуванняЗдорова їжа