Корисні жири і правильна відпустка: топ-9 правил міцного імунітету від нутриціолога

Як поліпшити свій імунітет? Цим питанням в наш час задається кожен, адже в умовах пандемії, та ще й напередодні сезонних епідемій він стає актуальним як ніколи.
Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram озвучила важливі правила міцного імунітету і пояснила, що впливає на захисні сили організму.
В першу чергу варто пам'ятати, що імунітет це:
Ми можемо впливати на імунітет природним способом:
1. Висипатися
2. Їжте більше цілісних рослинних продуктів
3. Їжте більше корисних жирів
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
4. Їжте більше ферментованих продуктів або можна використовувати добавки з пре - і пробіотиками
5. Обмежити надходження цукру
6. Тренуватися в міру
7. Підвищувати активність поза тренуваннями
8. Щодня поновлюйте воду
9. Керуйте своїм стресом і напругою
І тільки після того, як це все зроблено, можна подумати про добавки, які підтримати імунітет. Ці пункти становлять 50% успіху в роботі нашої імунної системи.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
На генетику ми не можемо вплинути, а екологія - дуже важливий момент, і якщо ми не можемо переїхати ближче до моря на постійній основі, то ми можемо продумувати свій відпочинок так, щоб їхати до моря хоча б на 2-4 тижні за раз.
Наші поїздки на море на тиждень з урахуванням 2-х перельотів - це не завжди про здоров'я. Так як літак дає сильне навантаження на імунітет. І особливо коли ми летимо з зими в літо і назад, ось це більше про емоційний відпочинок, ніж про відпочинок для здоров'я.
Ми коли переходимо на ЗСЖ і на ПП відразу чекаємо від організму чудес, але так не буває. Якщо у вас є хроніка, яка тягнеться роками, то тільки через роки, ви побачите, що організм не реагує так, як реагував на подразники.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова розповіла, що допоможе приборкати нічний апетит.