Корисні жири і правильна відпустка: топ-9 правил міцного імунітету від нутриціолога

В першу чергу варто пам'ятати, що імунітет це:

50% наших дій щодня

25% генетика

25% екологія

Ми можемо впливати на імунітет природним способом:

1. Висипатися

2. Їжте більше цілісних рослинних продуктів

3. Їжте більше корисних жирів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Їжте більше ферментованих продуктів або можна використовувати добавки з пре - і пробіотиками

5. Обмежити надходження цукру

6. Тренуватися в міру

7. Підвищувати активність поза тренуваннями

8. Щодня поновлюйте воду

9. Керуйте своїм стресом і напругою



І тільки після того, як це все зроблено, можна подумати про добавки, які підтримати імунітет. Ці пункти становлять 50% успіху в роботі нашої імунної системи.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На генетику ми не можемо вплинути, а екологія - дуже важливий момент, і якщо ми не можемо переїхати ближче до моря на постійній основі, то ми можемо продумувати свій відпочинок так, щоб їхати до моря хоча б на 2-4 тижні за раз.



Наші поїздки на море на тиждень з урахуванням 2-х перельотів - це не завжди про здоров'я. Так як літак дає сильне навантаження на імунітет. І особливо коли ми летимо з зими в літо і назад, ось це більше про емоційний відпочинок, ніж про відпочинок для здоров'я.



Ми коли переходимо на ЗСЖ і на ПП відразу чекаємо від організму чудес, але так не буває. Якщо у вас є хроніка, яка тягнеться роками, то тільки через роки, ви побачите, що організм не реагує так, як реагував на подразники.