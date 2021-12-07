Майонез, только полезный: нутрициолог дала 6 рецептов заправок к новогодним салатам

Вы тоже привыкли считать, что майонез - лучшая, но все-таки вредная заправка? А новогодние салаты - это жирная еда, которая не несет никакой пользы организму, хоть она и такая вкусная!

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала рецепты шести полезных заправок для салатов и еще раз доказала, что салаты на рождественском столе могут быть не только вкусными и сытными, но и полезными.

Заправки тоже могут быть полезными (фото: instagram.com/evgeniia_health) Топ-6 полезных заправок к новогодним салатам Тахини - подойдет к салатам, морепродуктам и блюдам из бобовых. Кунжут - 200 гр. Масло оливковое негорькое - 160 гр. Кунжут подсушить в духовке до светло-коричневого цвета. Добавить масло и пробить блендером до однорого состояния. Соус для азиатских блюд 1. Арахис - 50 гр (выбирайте хорошего качества, немного подсушите на сковороде). 2. Соевый соус (лучше Тамари) - 30 мл. 3. Апельсиновый сок - 60 мл. 4. Рисовый уксус - 20 мл. 5. Кунжутное масло - 30 мл. Все взбить блендером до однородного состояния. Майонез из авокадо 1. Большое спелое авокадо - 1 шт. 2. Лайм - 1 / 2 шт. (можно больше). 3. Соль морская или розовая - по вкусу. 4. Петрушка - 20 гр. 5. Чеснок - 5 гр (1 зубчик). 6. Кокосовое молоко - 70-80 мл. 7. Хрен или горчица - по вкусу Все взбить блендером до однородного состояния. Чем заправить новогодний салат (фото: pexels.com) Соус для салатов с корнеплодами и фруктами 1. Орехи грецкие - 20 гр. 2. Масло оливковое - 40 мл. 3. Горчица - 10 гр. 4. Кинза - 10 гр. 5. Чеснок - 1 зубчик. 6. Соль, перец - по вкусу. Все взбить блендером до однородного состояния. Соус Цезарь: 1. Авокадо - 120 гр. 2. Миндальное молоко - 100 мл. 3. Горчица - 30 гр. 4. Соевый соус - 15 мл. 5. Оливковое масло - 15 мл. 6. Чеснок - 10 гр (2 зубчика). 7. Соль, перец, зелень - по вкусу. Все взбить блендером до однородного состояния. Чем заправить салат, вместо майонеза (фото: pexels.com) Сметана из кешью 1. Сырые орехи кешью - 130 гр. 2. Вода - 1/2 стакана. 3. Лимонный сок - 2 ст. л. 4. Соль - по вкусу. Орешки замачиваем в воде, можно на ночь. Затем сливаем воду, помещаем ингредиенты в блендер и взбиваем до однородной массы.