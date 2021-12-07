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Майонез, только полезный: нутрициолог дала 6 рецептов заправок к новогодним салатам

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Вторник 07 декабря 2021 10:31
Майонез, только полезный: нутрициолог дала 6 рецептов заправок к новогодним салатам Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вы тоже привыкли считать, что майонез - лучшая, но все-таки вредная заправка? А новогодние салаты - это жирная еда, которая не несет никакой пользы организму, хоть она и такая вкусная!

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала рецепты шести полезных заправок для салатов и еще раз доказала, что салаты на рождественском столе могут быть не только вкусными и сытными, но и полезными.

Майонез, только полезный: нутрициолог дала 6 рецептов заправок к новогодним салатамЗаправки тоже могут быть полезными (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Топ-6 полезных заправок к новогодним салатам

  • Тахини - подойдет к салатам, морепродуктам и блюдам из бобовых.
  1. Кунжут - 200 гр.
  2. Масло оливковое негорькое - 160 гр.

Кунжут подсушить в духовке до светло-коричневого цвета. Добавить масло и пробить блендером до однорого состояния.

  • Соус для азиатских блюд

1. Арахис - 50 гр (выбирайте хорошего качества, немного подсушите на сковороде).

2. Соевый соус (лучше Тамари) - 30 мл.

3. Апельсиновый сок - 60 мл.

4. Рисовый уксус - 20 мл.

5. Кунжутное масло - 30 мл.

Все взбить блендером до однородного состояния.

  • Майонез из авокадо

1. Большое спелое авокадо - 1 шт.

2. Лайм - 1 / 2 шт. (можно больше).

3. Соль морская или розовая - по вкусу.

4. Петрушка - 20 гр.

5. Чеснок - 5 гр (1 зубчик).

6. Кокосовое молоко - 70-80 мл.

7. Хрен или горчица - по вкусу

Все взбить блендером до однородного состояния.

Майонез, только полезный: нутрициолог дала 6 рецептов заправок к новогодним салатамЧем заправить новогодний салат (фото: pexels.com)

  • Соус для салатов с корнеплодами и фруктами

1. Орехи грецкие - 20 гр.

2. Масло оливковое - 40 мл.

3. Горчица - 10 гр.

4. Кинза - 10 гр.

5. Чеснок - 1 зубчик.

6. Соль, перец - по вкусу.

Все взбить блендером до однородного состояния.

  • Соус Цезарь:

1. Авокадо - 120 гр.

2. Миндальное молоко - 100 мл.

3. Горчица - 30 гр.

4. Соевый соус - 15 мл.

5. Оливковое масло - 15 мл.

6. Чеснок - 10 гр (2 зубчика).

7. Соль, перец, зелень - по вкусу.

Все взбить блендером до однородного состояния.

Майонез, только полезный: нутрициолог дала 6 рецептов заправок к новогодним салатамЧем заправить салат, вместо майонеза (фото: pexels.com)

  • Сметана из кешью

1. Сырые орехи кешью - 130 гр.

2. Вода - 1/2 стакана.

3. Лимонный сок - 2 ст. л.

4. Соль - по вкусу.

Орешки замачиваем в воде, можно на ночь. Затем сливаем воду, помещаем ингредиенты в блендер и взбиваем до однородной массы.

Раньше нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет для желудка и хорошего сна.

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