Майонез, только полезный: нутрициолог дала 6 рецептов заправок к новогодним салатам
Вы тоже привыкли считать, что майонез - лучшая, но все-таки вредная заправка? А новогодние салаты - это жирная еда, которая не несет никакой пользы организму, хоть она и такая вкусная!
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала рецепты шести полезных заправок для салатов и еще раз доказала, что салаты на рождественском столе могут быть не только вкусными и сытными, но и полезными.
Заправки тоже могут быть полезными (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Топ-6 полезных заправок к новогодним салатам
- Тахини - подойдет к салатам, морепродуктам и блюдам из бобовых.
- Кунжут - 200 гр.
- Масло оливковое негорькое - 160 гр.
Кунжут подсушить в духовке до светло-коричневого цвета. Добавить масло и пробить блендером до однорого состояния.
- Соус для азиатских блюд
1. Арахис - 50 гр (выбирайте хорошего качества, немного подсушите на сковороде).
2. Соевый соус (лучше Тамари) - 30 мл.
3. Апельсиновый сок - 60 мл.
4. Рисовый уксус - 20 мл.
5. Кунжутное масло - 30 мл.
Все взбить блендером до однородного состояния.
- Майонез из авокадо
1. Большое спелое авокадо - 1 шт.
2. Лайм - 1 / 2 шт. (можно больше).
3. Соль морская или розовая - по вкусу.
4. Петрушка - 20 гр.
5. Чеснок - 5 гр (1 зубчик).
6. Кокосовое молоко - 70-80 мл.
7. Хрен или горчица - по вкусу
Все взбить блендером до однородного состояния.
Чем заправить новогодний салат (фото: pexels.com)
- Соус для салатов с корнеплодами и фруктами
1. Орехи грецкие - 20 гр.
2. Масло оливковое - 40 мл.
3. Горчица - 10 гр.
4. Кинза - 10 гр.
5. Чеснок - 1 зубчик.
6. Соль, перец - по вкусу.
Все взбить блендером до однородного состояния.
- Соус Цезарь:
1. Авокадо - 120 гр.
2. Миндальное молоко - 100 мл.
3. Горчица - 30 гр.
4. Соевый соус - 15 мл.
5. Оливковое масло - 15 мл.
6. Чеснок - 10 гр (2 зубчика).
7. Соль, перец, зелень - по вкусу.
Все взбить блендером до однородного состояния.
Чем заправить салат, вместо майонеза (фото: pexels.com)
- Сметана из кешью
1. Сырые орехи кешью - 130 гр.
2. Вода - 1/2 стакана.
3. Лимонный сок - 2 ст. л.
4. Соль - по вкусу.
Орешки замачиваем в воде, можно на ночь. Затем сливаем воду, помещаем ингредиенты в блендер и взбиваем до однородной массы.
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