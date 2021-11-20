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Польза или вред? Диетолог реабилитировала продукты, от которых "толстеют"

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 08:38
Польза или вред? Диетолог реабилитировала продукты, от которых "толстеют" Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Некоторые продукты худеющие буквально демонизируют, избегая их в рационе и ошибочно считая, что они способны существенно испортить фигуру. Диетолог Татьяна Дик решила реабилитировать блюда, от которых якобы толстеют.

Она составила в Instagram список продуктов, которые принято считать вредными для фигуры, но это не так.

1. Картофель

Такой страшный и сомнительный углевод. Но почему? Ведь в нем очень много полезных веществ (калий, магний, клетчатка), и картофель является сложным углеводом. Да, да. И от него вы не поправитесь.

Польза или вред? Диетолог реабилитировала продукты, от которых &quot;толстеют&quot;
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важен способ готовки, для сохранения полезных веществ и сбережения калорийности. В 100 г картофеля всего 90 ккал, а в молодом и того меньше. Если вы отварите его или запечете со специями, то калорийность останется такой же. Но если вы будете жарить на масле или во фритюре, то это другой вопрос.

2. Сливочное масло

Да, продукт весьма калорийный, с большим содержанием жира, но, от него не толстеют.

Выбирать нужно масло 82-83% жирности, именно такое масло содержит полезные жиры, а в "диетических" или "лайт" версиях в основном заменители молочного жира.

Польза или вред? Диетолог реабилитировала продукты, от которых &quot;толстеют&quot;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если в сливочном масле 750 ккал, то в любом растительном 900. Но, тем не менее, любители заправить салат "полезным" оливковым маслом не всегда учитывают количество и поливают от души.

3. Рис

Крупа, от которой падают в обморок худеющие. Разумеется, что бурый/дикий/красный и другие экзотические виды риса более полезны, чем белый, но на "толстение" это никак не влияет.

Если выбирать белый пропаренный рис, то вам абсолютно ничего не грозит, большая часть витаминов в нем сохранена, а калорийность риса, плюс-минус такая же, как и у другой крупы.

Польза или вред? Диетолог реабилитировала продукты, от которых &quot;толстеют&quot;
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы не толстеем и не худеем от каких-то конкретных продуктов. Важна суточная норма белков, жиров, углеводов. И избыточный вес появляется тогда, когда мы эти нормы преувеличиваем.

Напомним, что ранее нутрициолог Наталья Власюк перечислила лучше безвредные добавки для укрепления иммунитет.

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