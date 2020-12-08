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Помогает в 99% случаев: нутрициолог рассказала, что она держит в своей природной аптечке

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 08:52
Помогает в 99% случаев: нутрициолог рассказала, что она держит в своей природной аптечке Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, не так давно перечислила продукты, которые стоит есть в сезон холодов. А еще специалист советует не забывать о пользе специй и трав, часто, если они есть в домашней аптечке, лекарства даже не потребуются, они помогут поддерживать здоровье всей семьи.

В продолжении темы Андреева рассказала, что именно находится в ее природной аптечке.

"Нас с детства учат, что в доме должна быть аптечка. Все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Обычно - это пластырь, аспирин, жаропонижающее, средство от изжоги, диареи, для обработки ран и ожогов.

Но можно иметь и природную домашнюю аптечку, которая может выручить в большинстве случаев, особенно на начальных стадиях, не прибегая к аптечным лекарствам.

За много лет у меня сформировалось своеобразная домашняя аптечка на основе травяных препаратов, помогающих в 99% случаев (не помню, когда мне приходилось последний раз пить таблетки, помимо бадов).

В аптечке есть мази, бальзамы, настойки, травяные сборы и отдельные травки, и даже аюрведическое вино! Что я использую чаще всего?

  • В первую очередь - это чаи, травки и настойки для поддержания пищеварения и работы печени.

Чай с фенхелем, кориандром, анисом и кумином. Можно добавить высушенный корень куркумы, имбирь или коробочки зеленого кардамона. Все эти специи у меня есть по отдельности и всегда стоит баночка уже с готовым сезонным миксом. Например, зимой к этому миксу еще добавляю гвоздику и апельсиновую корочку. Эта смесь будет со мной до начала теплого периода: когда согревающих специй станет меньше и вместо них я добавлю корень одуванчика, немного мяты или лист священного базилика (туласи).

  • Для поддержания печени я использую горькую настойку расторопши или одуванчика.
  • Есть и более сложные миксы: настойка Gaiaherbs и Urban moonshine.
  • Если чувствую, что пищеварение работает не оптимально, то использую гель Алое Вера, смешанный с горечью.
  • В холодильнике всегда хранятся хорошие пробиотики. Сейчас мы используем пудру Klaire Labs, которые я смешиваю с кокосовым или миндальным молоком либо с яблочным пюре.
  • Адаптогены, в особенности, ашваганда. Чистая ашваганда и некоторые смеси помогают улучшить стрессоустойчивость, энергию и иммунитет. Адаптогены и пробиотики я часто использую при подготовке в перелетам.
  • Хлорофилл - одна из любимых добавок в каплях. Хорошо помогает после перелетов для поддержания иммунитета и оптимальной насыщенностью кислорода в крови.
  • Розовая вода - использую как тоник, чтобы освежить лицо и глаза.

Помогает в 99% случаев: нутрициолог рассказала, что она держит в своей природной аптечкеНадя Андреева с семьей (фото: instagram.com/happynadyaz)

Напомним, что раньше Надя Андреева советовала налегать на овощи, зимой - на приготовленные, но добавила, что их нужно уметь правильно приготовить, ведь ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.

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