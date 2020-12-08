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Допомагає в 99% випадків: нутриціолог розповіла, що вона тримає у своїй природній аптечці

Новость на русском → Вівторок 08 грудня 2020 08:52
Допомагає в 99% випадків: нутриціолог розповіла, що вона тримає у своїй природній аптечці Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем, не так давно перерахувала продукти, які варто їсти в сезон холодів. А ще фахівець радить не забувати про користь спецій і трав, часто, якщо вони є в домашній аптечці, ліки навіть не потрібні, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини.

У продовженні теми Андрєєва розповіла, що саме знаходиться в її природного аптечці.

"Нас з дитинства вчать, що в будинку має бути аптечка. Все необхідне для надання першої медичної допомоги. Зазвичай - це пластир, аспірин, жарознижувальний засіб від печії, діареї, для обробки ран і опіків.

Але можна мати і природну домашню аптечку, яка може виручити в більшості випадків, особливо на початкових стадіях, не вдаючись до аптечних ліків.

За багато років у мене сформувалася своєрідна домашня аптечка на основі трав'яних препаратів, що допомагають в 99% випадків (не пам'ятаю, коли мені доводилося останній раз пити таблетки, крім бадів).

В аптечці є мазі, бальзами, настойки, трав'яні збори і окремі травички, і навіть аюрведичне вино! Що я використовую найчастіше?

  • В першу чергу - це чаї, трави і настоянки для підтримки травлення і роботи печінки.

Чай з фенхелем, коріандром, анісом і кумином. Можна додати висушений корінь куркуми, імбир або коробочки зеленого кардамону. Всі ці спеції у мене є окремо і завжди стоїть баночка вже з готовим сезонним міксом. Наприклад, взимку до цього міксу ще додаю гвоздику і апельсинову скоринку. Ця суміш буде зі мною до початку теплого періоду: коли зігріваючих спецій стане менше і замість них я додам корінь кульбаби, трохи м'яти або лист священного базиліка (туласі).

  • Для підтримки печінки я використовую гірку настоянку розторопші або кульбаби.
  • Є й більш складні мікси: настойка Gaiaherbs і Urban moonshine.
  • Якщо відчуваю, що травлення працює не оптимально, то використовую гель Алое Віра, змішаний з гіркотою.
  • В холодильнику завжди зберігаються хороші пробіотики. Зараз ми використовуємо пудру Klaire Labs, які я змішую з кокосовим або мигдальним молоком або з яблучним пюре.
  • Адаптогени, в особливості, ашваганда. Чистий ашваганда і деякі суміші допомагають поліпшити стресостійкість, енергію і імунітет. Адаптогени та пробіотики я часто використовую при підготовці до перельотів.
  • Хлорофіл - одна з улюблених добавок в краплях. Добре допомагає після перельотів для підтримки імунітету і оптимальної насиченістю кисню в крові.
  • Рожева вода - використовую як тонік, щоб освіжити обличчя і очі.

Допомагає в 99% випадків: нутриціолог розповіла, що вона тримає у своїй природній аптечціНадя Андрєєва з сім'єю (фото: instagram.com/happynadyaz)

Нагадаємо, що раніше Надя Андрєєва радила налягати на овочі, взимку - на приготовані, але додала, що їх потрібно вміти правильно приготувати, адже помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.

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