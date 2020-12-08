Помогает в 99% случаев: нутрициолог рассказала, что она держит в своей природной аптечке

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, не так давно перечислила продукты, которые стоит есть в сезон холодов. А еще специалист советует не забывать о пользе специй и трав, часто, если они есть в домашней аптечке, лекарства даже не потребуются, они помогут поддерживать здоровье всей семьи.
В продолжении темы Андреева рассказала, что именно находится в ее природной аптечке.
"Нас с детства учат, что в доме должна быть аптечка. Все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Обычно - это пластырь, аспирин, жаропонижающее, средство от изжоги, диареи, для обработки ран и ожогов.
Но можно иметь и природную домашнюю аптечку, которая может выручить в большинстве случаев, особенно на начальных стадиях, не прибегая к аптечным лекарствам.
За много лет у меня сформировалось своеобразная домашняя аптечка на основе травяных препаратов, помогающих в 99% случаев (не помню, когда мне приходилось последний раз пить таблетки, помимо бадов).
В аптечке есть мази, бальзамы, настойки, травяные сборы и отдельные травки, и даже аюрведическое вино! Что я использую чаще всего?
Чай с фенхелем, кориандром, анисом и кумином. Можно добавить высушенный корень куркумы, имбирь или коробочки зеленого кардамона. Все эти специи у меня есть по отдельности и всегда стоит баночка уже с готовым сезонным миксом. Например, зимой к этому миксу еще добавляю гвоздику и апельсиновую корочку. Эта смесь будет со мной до начала теплого периода: когда согревающих специй станет меньше и вместо них я добавлю корень одуванчика, немного мяты или лист священного базилика (туласи).
Напомним, что раньше Надя Андреева советовала налегать на овощи, зимой - на приготовленные, но добавила, что их нужно уметь правильно приготовить, ведь ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.