Помогает похудеть и оздоровиться: диетолог рассказала о полезных углеводах

Диетарная клетчатка (пищевые волокна) – углеводы натуральные или синтетические , которые не подвергаются процессам пищеварения в тонком кишечнике человека и несут себе физиологическую пользу для нашего организма.

Клетчатка добавляет диете объем, уменьшает энергетическую плотность пищевых продуктов, может улучшать гликемический контроль и предотвращать или уменьшать запоры.



Большое количество людей не потребляют диетарную клетчатку в достаточном рекомендуемом объеме.



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Хорошими источниками диетарной клетчатки служат:

цельные зерна;

орехи и семена;

овощи и фрукты.

Большее потребление клетчатки связано со снижением риска развития некоторых хронических заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы и диабет, также оно может уменьшить риск общей смертности.



Диетарная клетчатка может быть включена в нутриционный перечень на упаковке пищевых продуктов, обычно она обозначается как подраздел общих углеводов.



В таком случае продукт “Богатый клетчаткой” - 3 гр или более клетчатки на заявленную порцию продукта/ “Высокое содержание клетчатки” на этикетке пищевого продукта - в продукте должно содержаться как минимум 5 гр на порцию.