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Помогает похудеть и оздоровиться: диетолог рассказала о полезных углеводах

Автор: Lite

Клетчатка – полезная составляющая здорового питания, о которой не стоит забывать, ведь она способна обеспечить не только стройность, но и здоровье. Диетолог Ольга Безуглая рассказала об источниках диетарной клетчатки и пояснила, почему ее стоит включить в меню.

На странице в Instagram она дала определение клетчатке и раскрыла правду об этой категории углеводов.

Диетарная клетчатка (пищевые волокна) – углеводы натуральные или синтетические , которые не подвергаются процессам пищеварения в тонком кишечнике человека и несут себе физиологическую пользу для нашего организма.

Клетчатка добавляет диете объем, уменьшает энергетическую плотность пищевых продуктов, может улучшать гликемический контроль и предотвращать или уменьшать запоры.

Большое количество людей не потребляют диетарную клетчатку в достаточном рекомендуемом объеме.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хорошими источниками диетарной клетчатки служат:

  • цельные зерна;
  • орехи и семена;
  • овощи и фрукты.

Большее потребление клетчатки связано со снижением риска развития некоторых хронических заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы и диабет, также оно может уменьшить риск общей смертности.

Диетарная клетчатка может быть включена в нутриционный перечень на упаковке пищевых продуктов, обычно она обозначается как подраздел общих углеводов.

В таком случае продукт “Богатый клетчаткой” - 3 гр или более клетчатки на заявленную порцию продукта/ “Высокое содержание клетчатки” на этикетке пищевого продукта - в продукте должно содержаться как минимум 5 гр на порцию.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик рассказала, как похудеть на размер всего за сутки.

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Новости Украины диетологпохудениездоровое питание
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