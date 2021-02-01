Допомагає схуднути і розганяє метаболізм: топ продуктів, багатих клітковиною від дієтолога

Клітковина дуже важлива в раціоні сучасної людини. Вона допомагає в процесі схуднення, допомагає контролювати рівень глюкози в крові і клітковина головний інструмент у боротьбі із запорами (але не єдиний. Якщо у вас є така проблема, зверніть увагу на кількість випитої води протягом дня і на жирність свого раціону). Про те, які продукти нею багаті розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Експерт перерахувала топ продуктів з високим вмістом клітковини, які можна знайти в будь-який час року і які фінансово доступні для кожного.

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Є рекомендації споживати близько 14 грамів клітковини на кожні 1000 калорій, які ви споживаєте щодня. Це становить приблизно 24 грами клітковини для жінок і 38 грамів для чоловіків.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Коли ми споживаємо потрібну кількість харчових волокон, то у нас з'являються якісь переваги:

1. Зниження холестерину. Присутність клітковини в травному тракті може допомогти знизити абсорбцію холестерину в організмі.

2. Більш легке схуднення. Продукти з високим вмістом клітковини, такі як фрукти і овочі, як правило, менш калорійні і дають відчуття ситості на тривалий проміжок часу.

3. Збільшення обсягу продуктів розпаду (калових мас). Ті, хто бореться з запорами або в цілому з млявим травленням, повинні захотіти додати в свій раціон клітковину. Клітковина природним чином збільшує об'єм калових мас.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Допомога в контролі рівня цукру в крові. Організму потрібно більше часу, щоб розщепити продукти з високим вмістом клітковини. Це допомагає підтримувати постійний рівень цукру в крові.

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Клітковина приносить багато користі для здоров'я, але важливо поступово протягом декількох днів збільшувати її споживання, щоб уникнути побічних ефектів, таких як здуття живота, гази. Топ продуктів-лідерів за вмістом клітковини.

Груша

Авокадо

Яблуко

Банани

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Моркву

Буряк

Брокколі

Сочевиця

Квасоля

Горох

Нут

Овес

Мигдаль

Насіння соняшнику

Темний шоколад (понад 85% какао)

У цілому у всіх свіжих рослинних продуктах ви знайдете багато клітковини — каші, овочі, картопля, фрукти, ягоди.

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