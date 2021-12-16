UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

От кашля и пневмонии: нутрициолог назвала всего одно простое натуральное средство

Автор: Татьяна Турчаникова

Зима – период простуд, но не для тех, у кого крепкий иммунитет! укрепить защитные силы организма поможет простое натуральное средство – масло черного тмина. Оказалось, оно помогает облегчит состояние даже при серьезных заболеваниях.

Так, Niggellone – один из антиоксидантов черного тмина - оказывает расширяющий эффект на бронхи, разжижает мокроту, а потому он крайне эффективен при кашле и лечении даже таких серьезных заболеваний, как туберкулез и пневмония.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Масло черного тмина (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Основные спектры действия масла черного тмина

1. На иммунную систему

Ученые Иммунобиологической лаборатории сделали вывод, что черный тмин стимулирует костный мозг и клетки иммунной системы, повышает выработку интерферона, защищает нормальные клетки от разрушительного воздействия вирусов, убивает раковые клетки и повышает количество антител, продуцирующих В-клетки.

2. Контроль воспалений

Масло семени черного тмина содержит противовоспалительные соединения. Исследователи отметили, что масло смогло уменьшить симптомы аллергического ринита у испытуемых.

3. Борьба с грибковыми инфекциями

Также эффективен при лечении кишечных паразитов. Согласно исследованиям, что группа крыс, обработанных маслом, демонстрировала снижение эффектов AFB1 (афлатоксин-B1), токсина, продуцируемого группой грибов Aspergillus flavus.

4. Противоопулеховое действие

Также уменьшение риска развития рака Исследователи обнаружили, что оно может быть полезно против этих видов рака:

  • Толстой кишки
  • Панкреатический
  • Фибросаркома
  • Печени
  • Легких
  • Цервикальный
  • Крови

5. Нормализация кровяного давления

Семена черного тмина традиционно использовались при гипертонии. Результаты исследований показали, что испытуемые, которых лечили маслом черного тмина, показали снижение систолического и диастолического артериального давления по сравнению с теми, кто принимал только плацебо.

6. Здоровье волос и кожи

Одно из самых старых применений масла из семян черного тмина основано на его способности улучшать волосы и внешний вид сухой или нездоровой кожи. Маслом можно массировать кожу головы, а также другие области тела. Его также можно добавлять в шампуни.

Крепкий иммунитет и красота (фото: pexels.com)

Способ применения:

  1. по 1 чайной ложке перед завтраком и обедом.
  2. Если есть проблемы с приемом его натощак, можно после обеда.
  3. Помним о том, что может быть индивидуальная реакция.

Проконсультируйтесь со своим врачом. Будьте здоровы!

Раньше нутрициолог рассказала, как омолодить организм на три года при помощи простых действий.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда