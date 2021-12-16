Вд кашлю і пневмонії: нутриціолог назвала лише один простий натуральний засіб

Зима - період застуд, але не для тих, у кого міцний імунітет! Зміцнити захисні сили організму допоможе простий натуральний засіб - масло чорного кмину. Виявилося, воно допомагає полегшити стан навіть при серйозних захворюваннях.
Так, Niggellone - один з антиоксидантів чорного кмину - надає розширює ефект на бронхи, розріджує мокротиння, а тому він вкрай ефективний при кашлі і лікуванні навіть таких серйозних захворювань, як туберкульоз і пневмонія.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
1. На імунну систему
Вчені імунобіологічної лабораторії зробили висновок, що чорний кмин стимулює кістковий мозок і клітини імунної системи, підвищує вироблення інтерферону, захищає нормальні клітини від руйнівного впливу вірусів, вбиває ракові клітини і підвищує кількість антитіл, що продукують В-клітини.
2. Контроль запалень
Масло насіння чорного кмину містить протизапальні сполуки. Дослідники відзначили, що масло змогло зменшити симптоми алергічного риніту у випробовуваних.
3. Боротьба з грибковими інфекціями
Також ефективний при лікуванні кишкових паразитів. Згідно з дослідженнями, група щурів, оброблених маслом, демонструвала зниження ефектів AFB1 (афлатоксин-B1), токсину, виробленого групою грибів Aspergillus flavus.
4. Протипухлинна дія
Також зменшення ризику розвитку раку дослідники виявили, що воно може бути корисно проти цих видів раку:
5. Нормалізація кров'яного тиску
Насіння чорного кмину традиційно використовувалися при гіпертонії. Результати досліджень показали, що пацієнти, яких лікували маслом чорного кмину, показали зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску в порівнянні з тими, хто приймав тільки плацебо.
6. Здоров'я волосся і шкіри
Одне з найстаріших застосувань масла з насіння чорного кмину засноване на його здатності покращувати волосся і зовнішній вигляд сухої або нездорової шкіри. Маслом можна масажувати шкіру голови, а також інші області тіла. Його також можна додавати в шампуні.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Будьте здорові!
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