Поможет при ОРВИ и укрепит иммунитет: рецепты лечебных бульонов

Мясные бульоны богаты микроэлементами, витаминами. Они помогают в лечении простуд и в реабилитационный период. Останавливают кашель, воспаления в горле, сбивают температуру. Куриный полезен именно для лечения ОРЗ и ОРВИ.
Говяжий и овощной бульоны восстанавливают и укрепляют иммунитет.
Рецептами лечебных бульонов нутрициолог Светлана Никитчук поделилась в своем Instagram.
Куриный бульон от простуды.
Обязательно курица должна быть выращена в экологически чистой среде, без добавления химии и веществ, ускоряющих рост. Иначе пользы 0.
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Мясо замочить на 2-3 часа, промыть. Залить водой, через 10 мин после закипания, слить воду, добавить новую и все остальные ингредиенты. В процессе снимать накипь и посолить.
Мясо вываривать на медленном огне, так будет наибольшая концентрация полезных веществ и витаминов. Украсить зеленью.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Мясной бульон
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Мясо замочить на 2-3 часа, промыть непроточной водой, чтоб не вымыть костный мозг, в котором полезные витамины и микроэлементы. Кость и мозг делают бульон наваристым. Мясо залить водой, довести до кипения, через 15 минут слить и налить чистую воду.
Дать закипеть и добавить: соль, 4 горошины чёрного перца, морковь, разрезанную на две части, лавровый лист, головку лука.
Томим бульон на небольшом огне 3-4 часа. В готовый бульон перед снятием за 5 минут кладут 3 разрезанных зубчика чеснока. Украсить зеленью.
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Овощной бульон.
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Все ингредиенты (кроме перца и зелени) нарезать крупно, залить водой и довести до кипения на малом огне. Подсолить и добавить лавровый лист и перец горошком.
Общее время кипения 15-17 минут, за 7 минут до снятия с добавить перец чили и рубленную зелень. В этот же бульон можно индивидуально добавлять томаты, чеснок, перец молотый (черный или душистый).
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Как видите, никаких премудростей. Но мы так часто пренебрегаем простыми, доступными способами лечения и профилактики. Ведь проще выпить лекарство.
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