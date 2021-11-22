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Поможет при ОРВИ и укрепит иммунитет: рецепты лечебных бульонов

Автор: Марина Настевич

Мясные бульоны богаты микроэлементами, витаминами. Они помогают в лечении простуд и в реабилитационный период. Останавливают кашель, воспаления в горле, сбивают температуру. Куриный полезен именно для лечения ОРЗ и ОРВИ.
Говяжий и овощной бульоны восстанавливают и укрепляют иммунитет.

Рецептами лечебных бульонов нутрициолог Светлана Никитчук поделилась в своем Instagram.

Куриный бульон от простуды.

Обязательно курица должна быть выращена в экологически чистой среде, без добавления химии и веществ, ускоряющих рост. Иначе пользы 0.

  • тушка курицы, луковица, ½ часть клубня сельдерея, морковь, лук-порей (белая часть), 3 зубчика чеснока, 1-2 лавровых листа, зелень, 2 горошины черного перца.

Мясо замочить на 2-3 часа, промыть. Залить водой, через 10 мин после закипания, слить воду, добавить новую и все остальные ингредиенты. В процессе снимать накипь и посолить.

Мясо вываривать на медленном огне, так будет наибольшая концентрация полезных веществ и витаминов. Украсить зеленью.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Мясной бульон

  • Выбираем мясо, где имеется хрящевая ткань: в ней много полезных веществ и желатин.


Мясо замочить на 2-3 часа, промыть непроточной водой, чтоб не вымыть костный мозг, в котором полезные витамины и микроэлементы. Кость и мозг делают бульон наваристым. Мясо залить водой, довести до кипения, через 15 минут слить и налить чистую воду.

Дать закипеть и добавить: соль, 4 горошины чёрного перца, морковь, разрезанную на две части, лавровый лист, головку лука.
Томим бульон на небольшом огне 3-4 часа. В готовый бульон перед снятием за 5 минут кладут 3 разрезанных зубчика чеснока. Украсить зеленью.

Овощной бульон.

  • Капуста, кабачок, 2 дольки тыквы, луковица, морковь, зелень, перец чили (если нет заболеваний ЖКТ).


Все ингредиенты (кроме перца и зелени) нарезать крупно, залить водой и довести до кипения на малом огне. Подсолить и добавить лавровый лист и перец горошком.

Общее время кипения 15-17 минут, за 7 минут до снятия с добавить перец чили и рубленную зелень. В этот же бульон можно индивидуально добавлять томаты, чеснок, перец молотый (черный или душистый).


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Как видите, никаких премудростей. Но мы так часто пренебрегаем простыми, доступными способами лечения и профилактики. Ведь проще выпить лекарство.

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