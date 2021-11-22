Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы

Всем знакомая с детства хурма несет в себе массу пользы, но также, в отдельных случаях, может довести до... кабинета хирурга.

Об этом предупредила в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснудтинова.

Регулярное включение хурмы в рацион может удовлетворить потребности во многих важных питательных веществах:

бета-каротин (ровно половина суточной нормы в одном фрукте),

витамин С (1\5 суточной нормы в одном фрукте),

марганец,

йод.

Что еще может дать нам употребление хурмы:

Защиту от свободных радикалов, Хорошее зрение, Снижение уровня хронического воспаления, Профилактика гипертензии, Защиту от газообразования.

Но обязательно нужно знать, что полезная хурма может быть опасна для маленьких детей и людей с проблемами ЖКТ.

Хурма может быть опасной (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Польза или вред: в чем опасность хурмы

В медицине есть такое понятие, как фитобезоар - инородное тело, образующееся в желудке из-за растительной пищи, которая не переваривается, а наоборот накапливаются и формируют инородное тело.

Хурма легко может стать провокатором образования фитобезоара.

Все мы видели волокна, которыми пронизана мякоть этих фруктов. Именно они не перевариваются нашим организмом, имеют свойство задерживаться в желудке, скапливаться и образовывать клубок - фитобезоар.

Как любое инородное тело, безоар небольших размеров может выйти самостоятельно. Лечение плотных и осложненных безоаров - только хирургическое.

В сезон хурмы в хирургическое отделение большое количество поступление детей младшего школьного возраста с безоаром.

Поэтому не рекомендуется хурму детям до 4 лет. И старше, если есть проблемы с ЖКТ. Обязательно - начинайте знакомить с этим фруктов постепенно.

Всем остальным с сильным пищеварением: 1-2 спелых не вяжущих плода в день будут во благо.