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Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 18:01
Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всем знакомая с детства хурма несет в себе массу пользы, но также, в отдельных случаях, может довести до... кабинета хирурга.

Об этом предупредила в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснудтинова.

Регулярное включение хурмы в рацион может удовлетворить потребности во многих важных питательных веществах:

  • бета-каротин (ровно половина суточной нормы в одном фрукте),
  • витамин С (1\5 суточной нормы в одном фрукте),
  • марганец,
  • йод.

Что еще может дать нам употребление хурмы:

  1. Защиту от свободных радикалов,
  2. Хорошее зрение,
  3. Снижение уровня хронического воспаления,
  4. Профилактика гипертензии,
  5. Защиту от газообразования.

Но обязательно нужно знать, что полезная хурма может быть опасна для маленьких детей и людей с проблемами ЖКТ.

Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмыХурма может быть опасной (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Польза или вред: в чем опасность хурмы

  • В медицине есть такое понятие, как фитобезоар - инородное тело, образующееся в желудке из-за растительной пищи, которая не переваривается, а наоборот накапливаются и формируют инородное тело.
  • Хурма легко может стать провокатором образования фитобезоара.

Все мы видели волокна, которыми пронизана мякоть этих фруктов. Именно они не перевариваются нашим организмом, имеют свойство задерживаться в желудке, скапливаться и образовывать клубок - фитобезоар.

  • Как любое инородное тело, безоар небольших размеров может выйти самостоятельно. Лечение плотных и осложненных безоаров - только хирургическое.

В сезон хурмы в хирургическое отделение большое количество поступление детей младшего школьного возраста с безоаром.

Поэтому не рекомендуется хурму детям до 4 лет. И старше, если есть проблемы с ЖКТ. Обязательно - начинайте знакомить с этим фруктов постепенно.

Всем остальным с сильным пищеварением: 1-2 спелых не вяжущих плода в день будут во благо.

Раньше нутрициолог назвала самый доступный натуральный источник кальция.

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