Чтобы не попасть к хирургу: нутрициолог предупредила об опасности хурмы
Всем знакомая с детства хурма несет в себе массу пользы, но также, в отдельных случаях, может довести до... кабинета хирурга.
Об этом предупредила в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснудтинова.
Регулярное включение хурмы в рацион может удовлетворить потребности во многих важных питательных веществах:
- бета-каротин (ровно половина суточной нормы в одном фрукте),
- витамин С (1\5 суточной нормы в одном фрукте),
- марганец,
- йод.
Что еще может дать нам употребление хурмы:
- Защиту от свободных радикалов,
- Хорошее зрение,
- Снижение уровня хронического воспаления,
- Профилактика гипертензии,
- Защиту от газообразования.
Но обязательно нужно знать, что полезная хурма может быть опасна для маленьких детей и людей с проблемами ЖКТ.
Хурма может быть опасной (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Польза или вред: в чем опасность хурмы
- В медицине есть такое понятие, как фитобезоар - инородное тело, образующееся в желудке из-за растительной пищи, которая не переваривается, а наоборот накапливаются и формируют инородное тело.
- Хурма легко может стать провокатором образования фитобезоара.
Все мы видели волокна, которыми пронизана мякоть этих фруктов. Именно они не перевариваются нашим организмом, имеют свойство задерживаться в желудке, скапливаться и образовывать клубок - фитобезоар.
- Как любое инородное тело, безоар небольших размеров может выйти самостоятельно. Лечение плотных и осложненных безоаров - только хирургическое.
В сезон хурмы в хирургическое отделение большое количество поступление детей младшего школьного возраста с безоаром.
Поэтому не рекомендуется хурму детям до 4 лет. И старше, если есть проблемы с ЖКТ. Обязательно - начинайте знакомить с этим фруктов постепенно.
Всем остальным с сильным пищеварением: 1-2 спелых не вяжущих плода в день будут во благо.
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