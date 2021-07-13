Как не поправиться в отпуске: советы по питанию от тренера "Зважені та щасливі"

Как не поправиться в отпуске:

Кушайте вкусно!

Обязательно побалуйте себя чем-то вкусным. Множество блюд, которые подарят вам потрясающие вкусовые ощущения, но не добавят сантиметров в талии. Например, салаты, овощи-гриль, рыбка или мясо на мангале, морепродукты. Также попробуйте местные фрукты.



Не забывайте про воду

Начинайте день со стакана воды и поддерживайте водный баланс в течение всего дня. Это не только поможет не переедать, но и стимулирует пищеварение.



Регулируйте порции

Если тяжело сдержаться, тогда начинайте выбор еды с овощей и зелени. Положите белок. На завтрак и обед добавьте еще сложных углеводов в виде каш, а на ужин — в виде овощей.



Что едим:

Обходим стороной такие продукты: колбасы, сало, бекон, жаренные и копченые блюда.

Кофе можно, но не стоит его пить в больших количествах. При желании замените его на декафинато или цикорий.

Если не можете без сладостей — лучше скушайте кусочек после завтрака, но не каждый день. Это не навредит, если на протяжении дня питаетесь правильно. Сейчас сезон фруктов и ягод, которые чудесно заменят сладкое.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Важно! Кушаем медленно, тщательно пережевывая пищу. Не спешим бежать за новой порцией — нужно минут 20, чтобы понять сыты ли вы.



Радуйте себя

Находите удовольствие в чем-то еще, кроме еды. Отпуск — это возможность испытать незабываемые эмоции. Отправляйтесь на экскурсии, пешие прогулки, любуйтесь достопримечательностями и природой. Простые занятия вроде шоппинга или спа-процедур также принесут вам удовольствие, не добавляя лишних килограммов.



Не забывайте про активность

Позвольте себе понежиться в шезлонге, но обязательно планируйте ежедневную физическую активность. Много плавайте, гуляйте, танцуйте или катайтесь на велосипеде.

Иллюстративное фото (pexels.com)