Як не поправитися у відпустці: поради з харчування від тренера "Зважені та щасливі"

У розпал сезону відпусток найпопулярніше питання - як не поправитися на відпочинку. Адже ми нерідко привозимо з відпустки не тільки засмагу і яскраві враження, а й зайві кілограми. Тренер "Зважені та щсливі" Марина Боржемська розповіла, як же цього уникнути.
Дієвими порадами щодо харчування на відпочинку експерт поділилася в Instagram.
Їжте смачно!
Обов'язково побалуйте себе чимось смачним. Безліч страв, які подарують вам приголомшливі смакові відчуття, але не додадуть сантиметрів в талії. Наприклад, салати, овочі-гриль, рибка або м'ясо на мангалі, морепродукти. Також спробуйте місцеві фрукти.
Не забувайте про воду
Починайте день зі склянки води і підтримуйте водний баланс протягом усього дня. Це не тільки допоможе не переїдати, але і стимулює травлення.
Регулюйте порції
Якщо важко стриматися, тоді починайте вибір їжі з овочів і зелені. Покладіть білок. На сніданок і обід додайте ще складних вуглеводів у вигляді каш, а на вечерю — у вигляді овочів.
Що їмо:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Важливо! Їмо повільно, ретельно пережовуючи їжу. Не поспішаємо бігти за новою порцією - потрібно хвилин 20, щоб зрозуміти, чи ситі ви.
Радуйте себе
Знаходьте задоволення в чомусь ще, крім їжі. Відпустка - це можливість випробувати незабутні емоції. Відправляйтеся на екскурсії, піші прогулянки, милуйтеся пам'ятками і природою. Прості заняття на зразок шопінгу або спа-процедур також принесуть вам задоволення, не додаючи зайвих кілограмів.
Не забувайте про активність
Дозвольте собі поніжитися в шезлонгу, але обов'язково плануйте щоденну фізичну активність. Багато плавайте, гуляйте, танцюйте або катайтеся на велосипеді.
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