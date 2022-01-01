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Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд

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Суббота 01 января 2022 08:38
Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Сбалансированное питание оказывает огромное влияние как на здоровье человека, так и на его внешний вид – фигуру, волосы, кожу, самочувствие.

В праздники даже самые убежденные ЗОЖники могут себе позволить немного расслабиться, а вот о том, на что стоит обратит внимание во время новогоднего викенда рассказала диетолог Алена Павлова в Instagram.

Наше питание складывается из привычек. Чтобы не набрать лишнего веса после новогодних праздников, нужно в первую очередь не переедать во время этого периода и придерживаться максимально сбалансированного питания.

Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

В праздники нормально немного расслабиться. Главное — не то, что вы делаете эпизодически, а то, что делаете большую часть времени.

Если 80% времени вы придерживаетесь сбалансированного питания и двигаетесь, то остальные 20% — не так важны.

Попробуйте изменить свое питание, снизить потребление соли и сахара. И увидите, какое влияние это окажет на ваш организм.

Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Съедайте в день как можно больше разноцветных продуктов (всех цветов радуги в идеале) в приготовленном и сыром виде.

Пейте больше обычной воды, травяных и фруктовых чаев, вместо соков и кофе.

Не готовьте себе одно и то же блюдо на несколько дней, надоест быстро.

Рекомендовано к употреблению:

  • Рыбу и морепродукты
  • Мясо нежирное белое: куру, индейка, кролик
  • Яйца и омлеты
  • Цельнозерновые злаки: полба, ц/з рис, булгур, киноа, зелёная гречка
  • Овощи свежие и зелень
  • Авокадо, оливки, растительные масла
  • Хлеб из 100% цельнозерновой муки, хлебцы ц/з
  • Йогурт натуральный
  • Фрукты

Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исключите или хотя бы снизьте количество потребления продуктов, которые провоцируют отек:

  • Колбасу, сосиски, копчености, ветчину, вяленое мясо и тп
  • Соленую/копченую рыбу
  • Соевый соус и другие
  • Соленья, острые закуски, жирные и жареные продукты
  • Все мучное с добавлением соли и сахара
  • Белый рафинированный сахар и сладкое на его основе
  • Сложные салаты на основе майонеза: оливье, салат из крабовых палочек, сельдь под шубой и т.д.

И, конечно, больше двигайтесь, чтобы увеличить расход энергии и создать дефицит калорий.

Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, что поможет наладить пищеварение.

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