Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд

Сбалансированное питание оказывает огромное влияние как на здоровье человека, так и на его внешний вид – фигуру, волосы, кожу, самочувствие.

В праздники даже самые убежденные ЗОЖники могут себе позволить немного расслабиться, а вот о том, на что стоит обратит внимание во время новогоднего викенда рассказала диетолог Алена Павлова в Instagram .

Наше питание складывается из привычек. Чтобы не набрать лишнего веса после новогодних праздников, нужно в первую очередь не переедать во время этого периода и придерживаться максимально сбалансированного питания.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

В праздники нормально немного расслабиться. Главное — не то, что вы делаете эпизодически, а то, что делаете большую часть времени.

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Если 80% времени вы придерживаетесь сбалансированного питания и двигаетесь, то остальные 20% — не так важны.

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Попробуйте изменить свое питание, снизить потребление соли и сахара. И увидите, какое влияние это окажет на ваш организм.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Съедайте в день как можно больше разноцветных продуктов (всех цветов радуги в идеале) в приготовленном и сыром виде.

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Пейте больше обычной воды, травяных и фруктовых чаев, вместо соков и кофе.

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Не готовьте себе одно и то же блюдо на несколько дней, надоест быстро.

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Рекомендовано к употреблению:

Рыбу и морепродукты

Мясо нежирное белое: куру, индейка, кролик

Яйца и омлеты

Цельнозерновые злаки: полба, ц/з рис, булгур, киноа, зелёная гречка

Овощи свежие и зелень

Авокадо, оливки, растительные масла

Хлеб из 100% цельнозерновой муки, хлебцы ц/з

Йогурт натуральный

Фрукты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исключите или хотя бы снизьте количество потребления продуктов, которые провоцируют отек:

Колбасу, сосиски, копчености, ветчину, вяленое мясо и тп

Соленую/копченую рыбу

Соевый соус и другие

Соленья, острые закуски, жирные и жареные продукты

Все мучное с добавлением соли и сахара

Белый рафинированный сахар и сладкое на его основе

Сложные салаты на основе майонеза: оливье, салат из крабовых палочек, сельдь под шубой и т.д.

И, конечно, больше двигайтесь, чтобы увеличить расход энергии и создать дефицит калорий.