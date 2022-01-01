Попробуйте изменить: нутрициолог научила хитростям сбалансированного питания в новогодний викенд
Сбалансированное питание оказывает огромное влияние как на здоровье человека, так и на его внешний вид – фигуру, волосы, кожу, самочувствие.
В праздники даже самые убежденные ЗОЖники могут себе позволить немного расслабиться, а вот о том, на что стоит обратит внимание во время новогоднего викенда рассказала диетолог Алена Павлова в Instagram.
Наше питание складывается из привычек. Чтобы не набрать лишнего веса после новогодних праздников, нужно в первую очередь не переедать во время этого периода и придерживаться максимально сбалансированного питания.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
В праздники нормально немного расслабиться. Главное — не то, что вы делаете эпизодически, а то, что делаете большую часть времени.
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Если 80% времени вы придерживаетесь сбалансированного питания и двигаетесь, то остальные 20% — не так важны.
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Попробуйте изменить свое питание, снизить потребление соли и сахара. И увидите, какое влияние это окажет на ваш организм.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Съедайте в день как можно больше разноцветных продуктов (всех цветов радуги в идеале) в приготовленном и сыром виде.
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Пейте больше обычной воды, травяных и фруктовых чаев, вместо соков и кофе.
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Не готовьте себе одно и то же блюдо на несколько дней, надоест быстро.
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Рекомендовано к употреблению:
- Рыбу и морепродукты
- Мясо нежирное белое: куру, индейка, кролик
- Яйца и омлеты
- Цельнозерновые злаки: полба, ц/з рис, булгур, киноа, зелёная гречка
- Овощи свежие и зелень
- Авокадо, оливки, растительные масла
- Хлеб из 100% цельнозерновой муки, хлебцы ц/з
- Йогурт натуральный
- Фрукты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Исключите или хотя бы снизьте количество потребления продуктов, которые провоцируют отек:
- Колбасу, сосиски, копчености, ветчину, вяленое мясо и тп
- Соленую/копченую рыбу
- Соевый соус и другие
- Соленья, острые закуски, жирные и жареные продукты
- Все мучное с добавлением соли и сахара
- Белый рафинированный сахар и сладкое на его основе
- Сложные салаты на основе майонеза: оливье, салат из крабовых палочек, сельдь под шубой и т.д.
И, конечно, больше двигайтесь, чтобы увеличить расход энергии и создать дефицит калорий.
Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, что поможет наладить пищеварение.