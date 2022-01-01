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Спробуйте змінити: нутриціолог навчила хитрощів збалансованого харчування в новорічний вікенд

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Субота 01 січня 2022 08:38
Спробуйте змінити: нутриціолог навчила хитрощів збалансованого харчування в новорічний вікенд Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Збалансоване харчування має величезний вплив як на здоров'я людини, так і на його зовнішній вигляд – фігуру, волосся, шкіру, самопочуття.

У свята навіть самі переконані ЗСЖники можуть собі дозволити трохи розслабитися, а ось про те, на що варто зверне увагу під час новорічного вікенду розповіла дієтолог Олена Павлова в Instagram.

Наше харчування складається з звичок. Щоб не набрати зайвої ваги після новорічних свят, потрібно в першу чергу не переїдати під час цього періоду і дотримуватися максимально збалансованого харчування.

Спробуйте змінити: нутриціолог навчила хитрощів збалансованого харчування в новорічний вікенд
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

У свята нормально трохи розслабитися. Головне - не те, що ви робите епізодично, а те, що робите більшу частину часу.

Якщо 80% часу ви дотримуєтеся збалансованого харчування і рухаєтеся, то інші 20% — не так важливі.

Спробуйте змінити своє харчування, знизити споживання солі і цукру. І побачите, який вплив це зробить на ваш організм.

Спробуйте змінити: нутриціолог навчила хитрощів збалансованого харчування в новорічний вікенд
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З'їдайте в день якомога більше різнокольорових продуктів (всіх кольорів веселки в ідеалі) в приготованому і сирому вигляді.

Пийте більше звичайної води, трав'яних і фруктових чаїв, замість соків і кави.

Не готуйте собі одні і ті ж страви на кілька днів, набридне швидко.

Рекомендовано до вживання:

  • Рибу і морепродукти
  • М'ясо нежирне біле: куру, індичка, кролик
  • Яйця і омлети
  • Цільнозернові злаки: полба, ц/з рис, булгур, кіноа, зелена гречка
  • Овочі свіжі і зелень
  • Авокадо, оливки, рослинні олії
  • Хліб з 100% цільнозернового борошна, хлібці ц/з
  • Йогурт натуральний
  • Фрукт

Спробуйте змінити: нутриціолог навчила хитрощів збалансованого харчування в новорічний вікенд

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виключіть або хоча б знизьте кількість споживання продуктів, які провокують набряк:

  • Ковбасу, сосиски, копченості, шинку, в'ялене м'ясо і тп
  • Солону/копчену рибу
  • Соєвий соус та інші
  • Соління, гострі закуски, жирні і смажені продукти
  • Все борошняне з додаванням солі і цукру
  • Білий рафінований цукор і солодке на його основі
  • Складні салати на основі майонезу: олів'є, салат з крабових паличок, оселедець під шубою і т. д.

І, звичайно, більше рухайтеся, щоб збільшити витрату енергії і створити дефіцит калорій.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла, що допоможе налагодити травлення.

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