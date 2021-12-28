Чем порадовать гостей: нутрициолог дала рецепт сытного горячего блюда

Горбуша со слоеным салатом: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

2 небольших лимона

2 зубчика чеснока

2 ст. л. авокадо масло

1 ч. л. куркума

4–5 веточек тимьяна

1 тушка горбуши

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. С одного лимона снимите цедру и выжмите из него сок, второй нарежьте кружочками.

2. Смешайте цедру и сок с измельченным чесноком, маслом, специями и рубленым тимьяном.

3. У рыбы удалите хвост и голову, после тщательно промойте ее снаружи и изнутри.

4. Сделайте на тушке несколько неглубоких поперечных надрезов. Натрите горбушу солью с перцем и хорошо смажьте маринадом. В надрезы вставьте кусочки лимона, оставшиеся положите внутрь.

5. После поставьте в холодильник мариноваться на 30–40 минут.

6. Переложите горбушу в форму. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180-200 °С.

Сытное и вкусно блюдо (фото: instagram.com/biotorium)

Подавайте горбушу с салатом.

Салат слоеный: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 горсть рукколы

1 огурец

5 штук молодой спаржи

50 гр киноа

1 ч. л. масла авокадо

Для песто:

1 ст листьев кинзы и базилика

1 зубчик чеснока

сок 1/2 лимона

5 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление:

1. Киноа отварите, снимите огня и дайте остыть.

2. Огурец нарежьте кубиками.

3. На горячей сковороде с маслом авокадо потушите спаржу на медленном огне 2-3 минуты.

Выложить ее на тарелку, дайте остыть и нарежьте.

4. В блендере взбейте до однородной массы все ингредиенты для песто.

5. Уложите в банку (или на тарелке/в пиале) слоями: песто, огурец, киноа, спаржа, руккола.

Приятного аппетита!