Чем порадовать гостей: нутрициолог дала рецепт сытного горячего блюда

Праздники не за горами – и встреча родных и друзей тоже! Чем порадовать гостей зимой? Конечно же, горячим и сытным блюдом.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, как приготовить рыбу в духовке и с чем ее подавать.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. С одного лимона снимите цедру и выжмите из него сок, второй нарежьте кружочками.
2. Смешайте цедру и сок с измельченным чесноком, маслом, специями и рубленым тимьяном.
3. У рыбы удалите хвост и голову, после тщательно промойте ее снаружи и изнутри.
4. Сделайте на тушке несколько неглубоких поперечных надрезов. Натрите горбушу солью с перцем и хорошо смажьте маринадом. В надрезы вставьте кусочки лимона, оставшиеся положите внутрь.
5. После поставьте в холодильник мариноваться на 30–40 минут.
6. Переложите горбушу в форму. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180-200 °С.
Подавайте горбушу с салатом.
Ингредиенты:
Для песто:
Приготовление:
1. Киноа отварите, снимите огня и дайте остыть.
2. Огурец нарежьте кубиками.
3. На горячей сковороде с маслом авокадо потушите спаржу на медленном огне 2-3 минуты.
Выложить ее на тарелку, дайте остыть и нарежьте.
4. В блендере взбейте до однородной массы все ингредиенты для песто.
5. Уложите в банку (или на тарелке/в пиале) слоями: песто, огурец, киноа, спаржа, руккола.
Приятного аппетита!
Раньше нутрициолог дала рецепт теплого салата на Новый год.