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Чем порадовать гостей: нутрициолог дала рецепт сытного горячего блюда

Автор: Татьяна Турчаникова

Праздники не за горами – и встреча родных и друзей тоже! Чем порадовать гостей зимой? Конечно же, горячим и сытным блюдом.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, как приготовить рыбу в духовке и с чем ее подавать.

Горбуша со слоеным салатом: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 2 небольших лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. авокадо масло
  • 1 ч. л. куркума
  • 4–5 веточек тимьяна
  • 1 тушка горбуши
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. С одного лимона снимите цедру и выжмите из него сок, второй нарежьте кружочками.

2. Смешайте цедру и сок с измельченным чесноком, маслом, специями и рубленым тимьяном.

3. У рыбы удалите хвост и голову, после тщательно промойте ее снаружи и изнутри.

4. Сделайте на тушке несколько неглубоких поперечных надрезов. Натрите горбушу солью с перцем и хорошо смажьте маринадом. В надрезы вставьте кусочки лимона, оставшиеся положите внутрь.

5. После поставьте в холодильник мариноваться на 30–40 минут.

6. Переложите горбушу в форму. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180-200 °С.

Сытное и вкусно блюдо (фото: instagram.com/biotorium)

Подавайте горбушу с салатом.

Салат слоеный: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 горсть рукколы
  • 1 огурец
  • 5 штук молодой спаржи
  • 50 гр киноа
  • 1 ч. л. масла авокадо

Для песто:

  • 1 ст листьев кинзы и базилика
  • 1 зубчик чеснока
  • сок 1/2 лимона
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • соль по вкусу

Приготовление:

1. Киноа отварите, снимите огня и дайте остыть.

2. Огурец нарежьте кубиками.

3. На горячей сковороде с маслом авокадо потушите спаржу на медленном огне 2-3 минуты.

Выложить ее на тарелку, дайте остыть и нарежьте.

4. В блендере взбейте до однородной массы все ингредиенты для песто.

5. Уложите в банку (или на тарелке/в пиале) слоями: песто, огурец, киноа, спаржа, руккола.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог дала рецепт теплого салата на Новый год.

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