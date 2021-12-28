Чим порадувати гостей: нутриціолог дала рецепт ситного гарячого блюда

Горбуша з листковим салатом: покроковий рецепт

Інгредієнт:

2 невеликих лимона

2 зубчики часнику

2 ст. л. авокадо масло

1 ч. л. куркума

4-5 гілочок чебрецю

1 тушка горбуші

сіль, перець за смаком

Приготування:

1. З одного лимона зніміть цедру і вичавіть з нього сік, другий наріжте кружечками.

2. Змішайте цедру і сік з подрібненим часником, маслом, спеціями і рубаним чебрецем.

3. У риби видаліть хвіст і голову, після ретельно промийте її зовні і зсередини.

4. Зробіть на тушці кілька неглибоких поперечних надрізів. Натріть горбушу сіллю з перцем і добре змастіть маринадом. У надрізи вставте шматочки лимона, що залишилися покладіть всередину.

5. Після поставте в холодильник маринуватися на 30-40 хвилин.

6. Перекладіть горбушу в форму. Запікайте приблизно 40 хвилин при температурі 180-200 °С.

Ситне і смачно блюдо (фото: instagram.com/biotorium)

Подавайте горбушу з салатом.

Салат листковий: покроковий рецепт

Інгредієнт:

1 жменя руколи

1 огірок

5 штук молодої спаржі

50 гр кіноа

1 ч. л. масла авокадо

Для песто:

1 ст листя кінзи і базиліка

1 зубчик часнику

сік 1 / 2 лимона

5 ст. л. оливкової олії

сіль за смаком

Приготування:

1. Кіноа відваріть, зніміть вогню і дайте охолонути.

2. Огірок наріжте кубиками.

3. На гарячій сковороді з маслом авокадо тушкуйте спаржу на повільному вогні 2-3 хвилини.

Викласти її на тарілку, дайте охолонути і наріжте.

4. У блендері збийте до однорідної маси всі інгредієнти для песто.

5. Покладіть в банку (або на тарілці / в піалі) шарами: песто, огірок, кіноа, спаржа, рукола.

Приємного апетиту!