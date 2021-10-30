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Пошаговый рецепт вкуснейшего домашнего майонеза, который, однако, нельзя давать детям

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 14:47
Пошаговый рецепт вкуснейшего домашнего майонеза, который, однако, нельзя давать детям Участник "Адской кухни" Равшан Хамидов (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Дмитрий Войналович

Сегодня производители предлагают огромный выбор промышленного майонеза. Под красивой упаковкой часто скрывается не просто вкусная эмульсия из яиц и подсолнечного масла, а целый список консервантов, которые не очень полезны для здоровья.

Если вы любите майонез, приготовьте домашний по рецепту участника шоу Нового канала "Адская кухня" Равшана Хамидова.

Для приготовления домашнего майонеза вам понадобятся:

  • 1 желток
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 1 г соли
  • 1 г сахара
  • 200 мл подсолнечного масла

Процесс приготовления полезного майонеза

Перед тем как извлечь желток, обязательно хорошо помойте яйцо под проточной водой.

Далее отделите желток и поместите в емкость, где будете взбивать майонез.

Лимонный сок доведите до кипения. Влейте в желток, интенсивно взбивая венчиком. Кислая среда сока и его высокая температура обезвредят желток.

Добавьте горчицу. Перемешайте и остудите смесь.

Добавьте соль и сахар. Потом влейте тонкой струйкой ледяное подсолнечное масло. Взбейте все. Взбивать нужно очень интенсивно, потому что майонез - это не соус, а стабильная эмульсия.

"Так как базовый майонез готовится на сыром желтке, учтите, что его нельзя давать детям. Также домашний майонез нужно употреблять свежим. Хранить его можно в холодильнике не более трех дней в закрытом герметичном контейнере", - говорит повар.

Напомним, недавно Оля Полякова поделилась рецептом идеального французского завтрака.

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