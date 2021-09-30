Постоянная тревожность и тусклые волосы: врач рассказала, какого витамина точно не хватает
Постоянная усталость, тревожность, а также, на внешнем уровне, тусклые волосы и проблемная кожа могут быть сигналом о нехватке витамина группы В.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Кожа и волосы скажут спасибо (фото: pexels.com)
Все эти витамины - водорастворимые, а значит, не накапливаются, за исключением В12. Это означает, что данная группа очень быстро расходуется и должна постоянно пополняться.
К витаминам группы В относятся:
- В1 тиамин
- В2 рибофлавин
- В3 ниацин
- В5 пантотеновая кислота
- В6 пиридоксин
- В9 фоливая кислота
- В12 кобаламин
Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла
Пропущенные цифры - это витаминоподобные вещества, синтезирующиеся в организме, но которых также часто не хватает. Последнее открытое вещество - В17 (амигдалин).
Основная функция витаминов группы В - участие в работе ферментов, их еще называют энзимо-витаминами.
В строении ферментов есть специальное место, куда должен "сесть" витамин и активировать фермент. Без витамина фермент останется "нерабочим".
Но прежде чем "сесть", витамин должен превратиться в свою активную (коэнзимную) форму. На этом этапе у некоторых "генетический затык" и человек в дефиците, даже если пьет аптечные витамины или "правильно" питается.
Рыба и зелень необходимы в рационе (фото: pexels.com)
Нужен только детям и пожилым: врач назвала неизвестную правду о витамине D
Признаки нехватки витаминов группы В
1. Усталость и вялость
2. Снижение памяти и внимания
3. Онемения и двигательные нарушения
4. Низкая выносливость и сила
5. Тусклые волосы
6. Стоматиты и заеды
7. Проблемная кожа и себорея
8. Анемии
9. Депрессия и тревожность
10. Головные боли
11. Снижение иммунитета
12. Раннее старение
Нехватка витаминов группы В: какие продукты добавить в рацион
Субпродукты, печень, почки; яйца; рыба; фасоль, соевые бобы, орехи, семена подсолнечника, фисташки, миндаль, зелень; пивные дрожжи.
Раньше диетолог назвала лучший продукт на осень и зиму, идеально на завтрак.