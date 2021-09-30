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Постоянная тревожность и тусклые волосы: врач рассказала, какого витамина точно не хватает

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Четверг 30 сентября 2021 11:08
Постоянная тревожность и тусклые волосы: врач рассказала, какого витамина точно не хватает Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Постоянная усталость, тревожность, а также, на внешнем уровне, тусклые волосы и проблемная кожа могут быть сигналом о нехватке витамина группы В.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Постоянная тревожность и тусклые волосы: врач рассказала, какого витамина точно не хватаетКожа и волосы скажут спасибо (фото: pexels.com)

Все эти витамины - водорастворимые, а значит, не накапливаются, за исключением В12. Это означает, что данная группа очень быстро расходуется и должна постоянно пополняться.

К витаминам группы В относятся:

  • В1 тиамин
  • В2 рибофлавин
  • В3 ниацин
  • В5 пантотеновая кислота
  • В6 пиридоксин
  • В9 фоливая кислота
  • В12 кобаламин

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Пропущенные цифры - это витаминоподобные вещества, синтезирующиеся в организме, но которых также часто не хватает. Последнее открытое вещество - В17 (амигдалин).

Основная функция витаминов группы В - участие в работе ферментов, их еще называют энзимо-витаминами.

В строении ферментов есть специальное место, куда должен "сесть" витамин и активировать фермент. Без витамина фермент останется "нерабочим".

Но прежде чем "сесть", витамин должен превратиться в свою активную (коэнзимную) форму. На этом этапе у некоторых "генетический затык" и человек в дефиците, даже если пьет аптечные витамины или "правильно" питается.

Постоянная тревожность и тусклые волосы: врач рассказала, какого витамина точно не хватаетРыба и зелень необходимы в рационе (фото: pexels.com)

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Признаки нехватки витаминов группы В

1. Усталость и вялость

2. Снижение памяти и внимания

3. Онемения и двигательные нарушения

4. Низкая выносливость и сила

5. Тусклые волосы

6. Стоматиты и заеды

7. Проблемная кожа и себорея

8. Анемии

9. Депрессия и тревожность

10. Головные боли

11. Снижение иммунитета

12. Раннее старение

Нехватка витаминов группы В: какие продукты добавить в рацион

Субпродукты, печень, почки; яйца; рыба; фасоль, соевые бобы, орехи, семена подсолнечника, фисташки, миндаль, зелень; пивные дрожжи.

Раньше диетолог назвала лучший продукт на осень и зиму, идеально на завтрак.

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