Постійна тривожність і тьмяне волосся: лікар розповіла, якого вітаміну точно не вистачає
Постійна втома, тривожність, а також, на зовнішньому рівні, тьмяне волосся і проблемна шкіра можуть бути сигналом про брак вітаміну групи В.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Шкіра і волосся скажуть спасибі (фото: pexels.com)
Всі ці вітаміни - водорозчинні, а значить, не накопичуються, за винятком В12. Це означає, що дана група дуже швидко витрачається і повинна постійно поповнюватися.
До вітамінів групи В відносяться:
- В1 тіамін
- В2 рибофлавін
- В3 ніацин
- В5 пантотенова кислота
- В6 піридоксин
- В9 фолієва кислота
- В12 кобаламін
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Пропущені цифри - це вітаміноподібні речовини, що синтезуються в організмі, але яких також часто не вистачає. Остання відкрита речовина - В17 (амігдалін).
Основна функція вітамінів групи В - участь в роботі ферментів, їх ще називають ензимо-вітамінами.
У будові ферментів є спеціальне місце, куди повинен "сісти" вітамін і активувати фермент. Без вітаміну фермент залишиться"неробочим".
Але перш ніж "сісти", вітамін повинен перетворитися в свою активну (коензимну) форму. На цьому етапі у деяких "генетичний затик" і людина в дефіциті, навіть якщо п'є аптечні вітаміни або "правильно" харчується.
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Ознаки нестачі вітамінів групи В
1. Втома і млявість
2. Зниження пам'яті та уваги
3. Оніміння і рухові порушення
4. Низька витривалість і сила
5. Тьмяне волосся
6. Стоматити і заїди
7. Проблемна шкіра і себорея
8. Анемія
9. Депресія і тривожність
10. Головний біль
11. Зниження імунітету
12. Раннє старіння
Брак вітамінів групи В: які продукти додати в раціон
Субпродукти, печінка, нирки; яйця; риба; квасоля, соєві боби, горіхи, насіння соняшнику, фісташки, мигдаль, зелень; пивні дріжджі.
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