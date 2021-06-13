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Постоянная усталость: эндокринолог дала список продуктов, которые повышают энергию

Автор: Татьяна Турчаникова

Вы уже привыкли, что вам вечно не достает энергии, а постоянная усталость уже не кажется чем-то необычным?

Не спешите присваивать себе это чувство, возможно, вам просто не хватает определенных продуктов, отвечающих за энергию.

Эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram напомнила, что жизненную силу стоит научиться извлекать из многообразия пищи, которая нас всем доступна.

Продукты, которые положительно влияют на уровень энергии:

  • Яйца

Источник незаменимых аминокислот, витаминов А, Д, В2, В5, В12, фосфора, кальция, селена, железа и цинка, лецитина, омега-3 жирных кислот. Содержат холин - предшественник ацетилхолина, который участвует в передаче импульсов от нервной клетки к мышечной, входит в состав мембран всех клеток.

  • Шпинат

Нерастворимая клетчатка, природный сорбент и детоксикант. Пища для полезной микрофлоры кишечника, а значит - работает на иммунитет.

Еда, которая несет в себе энергию (фото: instagram.com/paulaordovas)

  • Морская рыба

Чем активнее клетки насыщаются кислородом, тем бодрее мы себя чувствуем. Недостаток вит В12 затрудняет транспорт кислорода, ослабляет организм и приводит к быстрой утомляемости. Восполняет В12 морская рыба, например, скумбрия, треска, сельдь.

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  • Субпродукты

Доступный источник белков, жиров, а также триптофана, который очень важен для глубокого здорового сна, который даёт нам силы каждый новый день.

  • Ягоды фиолетового цвета

Ежевика, черника, черная смородина, голубика, шелковица, слива, черноплодная рябина, ирга, черемуха, жимолость, терн, черная малина, темный крыжовник.

Такой цвет им обеспечивают антоцианы - флавоноиды с мощными антиоксидантными свойствами. Фиолетовые ягоды - это спасение для всех, кто постоянно испытывает физические или умственные нагрузки и ведет активный образ жизни.

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