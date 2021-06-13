Постійна втома: ендокринолог дала список продуктів, які підвищують енергію

Яйця

Джерело незамінних амінокислот, вітамінів А, Д, В2, В5, В12, фосфору, кальцію, селену, заліза і цинку, лецитину, омега-3 жирних кислот. Містять холін - попередник ацетилхоліну, який бере участь в передачі імпульсів від нервової клітини до м'язової, входить до складу мембран всіх клітин.

Шпинат

Нерозчинна клітковина, природний сорбент і детоксикант. Їжа для корисної мікрофлори кишечника, а значить - працює на імунітет.

Їжа, яка несе в собі енергію (фото: instagram.com/paulaordovas)

Морська риба

Чим активніше клітини насичуються киснем, тим бадьоріше ми себе почуваємо. Недолік Віт В12 ускладнює транспорт кисню, послаблює організм і призводить до швидкої стомлюваності. Заповнює В12 морська риба, наприклад, скумбрія, тріска, оселедець.

Метали, гормони і антибіотики: нутриціолог розповіла, чим небезпечна риба

Субпродукти

Доступне джерело білків, жирів, а також триптофану, який дуже важливий для глибокого здорового сну, який дає нам сили кожен новий день.

Ягоди фіолетового кольору

Ожина, чорниця, чорна смородина, лохина, шовковиця, слива, чорноплідна горобина, ірга, черемха, жимолость, терен, чорна малина, темний агрус.

Такий колір їм забезпечують антоціани - флавоноїди з потужними антиоксидантними властивостями. Фіолетові ягоди - це порятунок для всіх, хто постійно відчуває фізичні або розумові навантаження і веде активний спосіб життя.