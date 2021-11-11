Повышает иммунитет: нутрициолог дала рецепт чая, который поставит на ноги после коронавируса

Поддерживающее средство после вируса - это не обязательно витамины из аптеки или БАДы. Иногда - это простой чай на травах, который поможет стать на ноги после болезни и укрепит защитные силы организма.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram поделилась рецептом такого чая, а также дала рекомендации по восстановлению после коронавируса.
Этот чай быстро поставит на ноги - и снова осень с радость! (фото: pexels.com)
Состав: донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь, любовь и забота.
Действие:
Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. Настаивайте 15 мин. Принимайте до 2 ст. в день.
Получайте максимум пользы трав.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.
Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.
Хорошее настроение - тоже часть выздоровления (фото: pexels.com)
1. Уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло (трансжиры), молочные продукты, химические добавки.
Эти продукты поддерживают воспаление.
2. Дополнительно принимайте:
3. Добавьте в питание: зеленый чай, теплую минеральную воду, качественные жиры - гхи, рыбий жир, натуральный уксус; продукты, которые содержат большое количество витамина С - клюква, черная смородина, крыжовник, квашеная капуста; травы таволга и листья малины при повышенных тромбоцитах.
4. Витамины и минералы, которые поддерживают иммунитет (проконсультируйтесь с врачом перед приемом):
5. Делайте гимнастику, йогу, гуляйте на свежем воздухе.
Будьте здоровы и верьте в силу Природы и возможности самовосстановления организма!
Раньше нутрициолог назвала средство для всей семьи, которое поможет укрепить иммунитет.