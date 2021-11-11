UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Повышает иммунитет: нутрициолог дала рецепт чая, который поставит на ноги после коронавируса

Автор: Татьяна Турчаникова

Поддерживающее средство после вируса - это не обязательно витамины из аптеки или БАДы. Иногда - это простой чай на травах, который поможет стать на ноги после болезни и укрепит защитные силы организма.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram поделилась рецептом такого чая, а также дала рекомендации по восстановлению после коронавируса.

Этот чай быстро поставит на ноги - и снова осень с радость! (фото: pexels.com)

Чай после коронавируса: рецепт

Состав: донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь, любовь и забота.

Действие:

  • оказывает помощь в восстановлении после заболевания,
  • способствует восстановлению ворсинок в легких,
  • повышает иммунитет,
  • оказывает помощь работе печени и почек,
  • помогает регенерации поврежденных тканей легких,
  • очищает кровь и лимфу,
  • помогает восстановить обоняние,
  • обладает мочегонным действием.

Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. Настаивайте 15 мин. Принимайте до 2 ст. в день.

Получайте максимум пользы трав.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.

Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.

Хорошее настроение - тоже часть выздоровления (фото: pexels.com)

Рекомендации по восстановлению после коронавируса

1. Уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло (трансжиры), молочные продукты, химические добавки.

Эти продукты поддерживают воспаление.

2. Дополнительно принимайте:

  1. хрен с медом - по 1 ст. л.,
  2. по 1 ч. л. сушеного имбиря,
  3. куркуму - по 1 / 2 -1 ч. л.,
  4. грибы - чага, кордицепс, рейши,
  5. лецитин - до 3 ч. л. в день 1 мес.

3. Добавьте в питание: зеленый чай, теплую минеральную воду, качественные жиры - гхи, рыбий жир, натуральный уксус; продукты, которые содержат большое количество витамина С - клюква, черная смородина, крыжовник, квашеная капуста; травы таволга и листья малины при повышенных тромбоцитах.

4. Витамины и минералы, которые поддерживают иммунитет (проконсультируйтесь с врачом перед приемом):

  1. витамин С в виде содиум аскорбата - по 500 мг,
  2. цинк 20-30 мг,
  3. витамин D - 4000 ед.,
  4. витамин А - 5000 ед.,

5. Делайте гимнастику, йогу, гуляйте на свежем воздухе.

Будьте здоровы и верьте в силу Природы и возможности самовосстановления организма!

Раньше нутрициолог назвала средство для всей семьи, которое поможет укрепить иммунитет.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда