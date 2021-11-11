Підвищує імунітет: нутриціолог дала рецепт чаю, який поставить на ноги після коронавірусу

Підтримуючий засіб після вірусу - це не обов'язково вітаміни з аптеки або БАДи. Іноді - це простий чай на травах, який допоможе стати на ноги після хвороби і зміцнить захисні сили організму.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram поділилася рецептом такого чаю, а також дала рекомендації по відновленню після коронавірусу.
Цей чай швидко поставить на ноги - і знову осінь з радість! (фото: pexels.com)
Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир, любов і турбота.
Дія:
Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.
Отримуйте максимум користі трав.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.
Увага: перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Гарний настрій - теж частина одужання (фото: pexels.com)
1. Приберіть з харчування цукор, солодке, глютен, рафіновану рослинну олію (трансжири), молочні продукти, хімічні добавки.
Ці продукти підтримують запалення.
2. Додатково приймайте:
3. Додайте в харчування: зелений чай, теплу мінеральну воду, якісні жири - дхі, риб'ячий жир, натуральний оцет; продукти, які містять велику кількість вітаміну С - журавлина, чорна смородина, агрус, квашена капуста; трави таволга і листя малини при підвищених тромбоцитах.
4. Вітаміни і мінерали, які підтримують імунітет (проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом):
5. Робіть гімнастику, йогу, гуляйте на свіжому повітрі.
Будьте здорові і вірте в силу природи і можливості самовідновлення організму!
Раніше нутриціолог назвала засіб для всієї родини, яке допоможе зміцнити імунітет.