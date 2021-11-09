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Повышает иммунитет и способствует похудению: нутрициолог назвала одно средство для всей семьи

Автор: Татьяна Турчаникова

Как укрепить иммунитет осенью и зимой, а также оздоровить весь организм и при этом еще и похудеть.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram посоветовала всего одно незаменимое средство - фукус. Это бурая водоросль, имеющая лекарственное значение.

Это волшебное растение - просто кладезь полезных веществ, особенно фукоидана, обладающего противовирусным, иммуномодулирующим, противоопухолевым действием.

  • В гомеопатии препараты фукуса применяют, прежде всего, для регулирования функции щитовидной железы, при воспалении лимфатических желез, ожирении, раковых заболеваниях желез, кожи и легких.
  • Противопоказаний у фукуса практически нет, кроме гиперфункции щитовидной железы и повышенной индивидуальной чувствительности.
  • Фукус нормализует синтез половых гормонов, уменьшает риск опухолей молочных желез и половых органов, стимулирует полноценную работу щитовидной железы, понижает содержание холестерина в крови, а также восполняет потребности организма человека в незаменимых аминокислотах, витаминах, полиненасыщенных жирных кислотах, типа Омега.

Для здоровья всех членов семьи (фото: pexels.com)

  • Кроме того, фукус способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, делает стенки сосудов более эластичными и прочными, является мощным детоксикантом и незаменим при выводе шлаков из организма.
  • По мнению европейских медиков, намного важнее другое его свойство - противоопухолевая и антиангиогенная активность, т. е., он прекращает рост и развитие новых кровеносных сосудов, питающих опухоль.
  • Альгинаты фукуса выводят из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов, регулируют также уровень холестерина и водно-солевой обмен, нормализуют пищеварение, очищают кишечник.

Кладезь полезных веществ (фото: instagram.com/biotorium)

  • У них имеется прекрасное свойство разбухать в желудке, что дает ощущение сытости, способствующее снижению веса. Также альгинаты стимулируют процессы заживления ран и ожогов, препятствуют развитию инфекции в поврежденных тканях.
  • Фукус укрепляет стенки сосудов, нормализует кровоснабжение сердца и головного мозга, препятствует образованию тромбов и злокачественных опухолей, повышает иммунитет, успокаивающе действует на нервную систему, способствует крепкому сну.
  • Йод фукуса нормализует обмен веществ в подкожной жировой клетчатке, активирует распад жиров и повышает липолиз и таким образом способствует исчезновению ожирения - целлюлита.

Раньше нутрициолог назвала главные ошибки на пути к крепкому иммунитету.

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